L'organisation DR1 Racing va prochainement lancer un nouveau championnat de courses de drones à travers le monde, les DHL Champions Series. Le sponsor principal est des plus logiques, puisqu'il s'agit de l'entreprise de transport DHL, déjà très impliquée sur ce marché et cette technologie.

En l’espace de quelques années, les drones sont devenus des appareils multifonctions de plus en plus populaires. Ils sont utilisés aussi bien dans l’industrie cinématographique que dans les forces armées, mais également pour des livraisons, dans un cadre beaucoup plus familial pour prendre des photos, pour des combats en équipe ou encore pour des courses.

Plusieurs ont déjà été organisées, notamment une aux Champs-Elysées, mais il semblait manquer une course de référence pour la discipline. C’est chose faite avec l’organisation DR1 Racing qui va lancer un nouveau championnat : les DHL Champions Series.

Comme son nom l’indique, le sponsor principal de cet évènement est le groupe de transport et logistique DHL, qui a tout à gagner à soutenir ce type d’initiative autour des drones.

L’intérêt logique de DHL pour les drones

Les ambitions du DHL Champions Series sont assez impressionnantes, avec une compétition qui se déroulera en octobre et novembre avec différents parcours dans de multiples pays (États-Unis, Allemagne, Irlande). Le tout sera retransmis à la fois sur Twitch mais également sur Eurosport et Fox Sport Asia. Plus de 100 pays et 300 millions de foyers auront donc accès à l’évènement, offrant une exposition massive à DHL, ainsi qu’aux autres sponsors comme la marque de soda Mountain Dew ou le fabricant de drones Air Hogs.

« Ce nouveau championnat constitue une formidable occasion de démontrer notre passion pour ce sport. Il permet également d’illustrer à quel point les approches innovantes et durables pour la logistique de demain font partie de notre ADN » se félicite Ken Allen, PDG de DHL Express, dans un communiqué de presse. « Les championnats de courses de drones sont, comme ceux de Formule E, des compétitions palpitantes et novatrices mettant à l’honneur les technologies électriques. »

Il faut dire que DHL n’est pas étranger aux technologies de drone. Le groupe développe depuis quatre ans maintenant son propre engin, le Parcelcopter, afin d’effectuer des livraisons de colis dans des coins reclus et isolés, comme les Alpes bavaroises.

La branche logistique DHL Supply Chain est même engagée au Mexique et au Brésil, avec des drones mis en place pour de la surveillance sécuritaire ou des missions de secours. Une expertise qui rend ce sponsoring des plus logiques et attractifs pour la société basée en Allemagne.