Les supporters des clubs de Premier League, le championnat de football britannique, sont ciblés par de nombreuses arnaques aux faux billets.

Quels supporters sont les plus ciblés par les hackers ? Dans un rapport publié le 23 août 2024, la banque britannique NatWest s’intéresse aux arnaques aux faux tickets liés au championnat national de football, la Premier League. Parmi les nombreux fans de la ligue britannique, ce sont ceux de Liverpool qui paient le plus cher en matière d’escroqueries. Les supporters des « Reds » ont perdu plus de 20 000 euros en faux billets lors de la saison 2023/2024, selon le rapport.

Liverpool est l’un des clubs les plus soutenus en Europe, ses fans sont naturellement plus ciblés par les hackers. Avec des billets qui montent rapidement à 100 euros pour un match, le marché est intéressant pour les pirates.

Les supporters d’Arsenal arrivent en seconde position, avec plus de 14 000 euros dérobés par les hackers lors de la dernière saison. Un fan du club londonien a perdu plus de 1 000 euros après avoir acheté un faux ticket pour espérer voir le dernier match décisif d’Arsenal.

Des arnaques aux faux ticket sur X (ex Twitter). // Source : Numerama

Des escroqueries courantes en France également

Stuart Skinner, responsable de la prévention de la fraude chez NatWest, a déclaré : « Alors que la nouvelle saison commence, nous exhortons les clients à être extrêmement vigilants. Nous estimons que la valeur réelle des escroqueries de billets est potentiellement bien plus élevée, mais toutes ne sont pas signalées. »

Le championnat français est également touché par ce type d’arnaque, le PSG étant évidemment l’un des clubs dont l’image est la plus détournée par les hackers. L’année dernière, le Stade brestois avait porté plainte avec une hausse éclair des plateformes d’arnaques avant son choc contre le club parisien.

