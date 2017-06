Vidéo : Les combats de drones existent, c’est même un sport collectif Nelly Lesage - il y a 53 minutes Tech

Imaginez un no man's land, où deux drones se battent en duel jusqu'à ce que mort (ou panne) de l'un d'entre eux s'ensuive. Cela ne se passe pas dans un film, mais dans la vraie vie : les combats de drones sont une vraie activité, qui se pratique d'ailleurs en équipe.

Oubliez les drones caméras, les drones ambulances, les drones livreurs. Voici une nouvelle catégorie de drones, qui n’a rien à voir avec l’image d’un gentil petit bolide bourdonnant dans les airs, en quête d’un être humain à aider. Voici les drones combattants, qui se battent en duel.

Les duels de drones se déroulent en général en extérieur. Néanmoins, divers événements festifs du monde la tech ont contribué à déplacer des combats en intérieur, où les aéronefs s’affrontent au beau milieu d’un no man’s land bardé d’un filet de sécurité.

Les équipes s’affrontent par drone interposé

Concrètement, comment se passe un duel de drones ? Rassurez-vous, a priori les appareils participants ne finissent pas (trop souvent) en miettes à la fin. Ces duels se jouent en équipe. Objectif : leur drone doit heurter au moins trois fois son concurrent dans les airs.

Si ce sport vous semble un peu trop violent, sachez qu’il demande néanmoins un bon esprit d’équipe. À chaque fois qu’un drone finit à terre, les membres de son équipe ont 90 secondes pour effectuer les réparations nécessaires. Au delà du délai imparti, le drone doit à nouveau voler, sinon il perd le combat.

Entre deux manches, 90 secondes pour réparer le drone

L’Aerial Sports League estime même que ce sport pourrait attiser l’intérêt des plus jeunes autour des drones. « Nous avons constaté que la violence des drones est un moyen d’intéresser les enfants à la science et aux technologies », note Marque Cornblatt, CEO de l’organisation — même si l’idée de susciter des vocations de scientifiques et d’ingénieurs à l’aide d’un combat de drones tueurs a de quoi sembler surprenante.

Les duels de drones suivront peut-être le même chemin que celui des courses de drones, un sport en plein essor, y compris sur le territoire hexagonal.