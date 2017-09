nFactorial Incubator : plongée dans le Kazakhstan qui code et qui crée

« Ceci n’est pas un incubateur de startups »

Le nFactorial Incubator est depuis trois ans l’initiative de la startup Zero2One Labs. Cette dernière n’est pas basée à Astana, mais 1 200 kilomètres de steppe inhabitée plus loin : à Almaty, capitale économique kazakhe faite d’immeubles soviétiques et de parcs omniprésents, berceau de tous les pommiers du monde où l’infinité plate s’entrechoque avec les neiges éternelles des piémonts de l’Himalaya. Aiym Islamova, « master of getting things done » à Zero2One Labs, nous explique au pas de la porte : « Notre but est de produire des talents, avant tout pour notre entreprise, car nous voulons recruter les meilleurs ingénieurs ».

Comme insistera Arman Suleimenov, CEO et instigateur du programme que nous rencontrerons plus tard, « ceci n’est pas un incubateur de startups ». La centaine de participants de chaque session sont individuels, généralement des étudiants de 18 à 23 ans, avec en principe une année minimum d’expérience en programmation. Pendant trois mois, ils travaillent de 10h à 18h avec un mois de formation théorique, le reste étant consacré à l’élaboration d’un projet concret : une application prête pour Google Play ou l’App Store.

La participation est gratuite grâce aux bourses d’organisations partenaires. « L’incubateur est non lucratif, personne ne nous paye pour le faire. C’est très stressant pour le budget de l’entreprise, mais cela vaut le coup », affirme Islamova. Les pépites de l’incubateur sont recrutées dans la partie client de Zero2One Labs, où ils peuvent s’entraîner dans les conditions réelles d’une entreprise, avant de rejoindre éventuellement les véritables rangs de la startup au studio d’applications. Ce dernier propose une vingtaine d’applis dont la principale, Kanji Ninja, est un jeu destiné à l’apprentissage des caractères japonais.

L’incubateur affiche également des visées plus patriotiques : former à terme 10 000 ingénieurs et accroître de 1 milliard de dollars les exportations nationales en technologie de l’information. Le Kazakhstan, pays jeune de seulement 25 ans qu’on situerait moins en Asie que très à l’est en Europe, est la république centrasiatique enregistrant la plus forte croissance. Grâce à un territoire gorgé de minerai où un vol intérieur peut atteindre la longueur d’un Paris-Istanbul, son PIB par habitant avoisine celui d’un pays de l’UE comme la Roumanie, et l’économie nationale tutoie celle de l’Irlande.

Cette contrée, première exportatrice mondiale d’uranium, semble cependant bien frêle à la croisée de géants tels que la Russie, la Chine et l’Inde. « L’écosystème tech du Kazakhstan est naissant, et l’Inde ou la Chine sont beaucoup plus grands en termes d’échelle, constate Aiym Islamova, mais je pense qu’on peut concurrencer la Russie, car nous sommes un pays qui se développe très rapidement ». Arman Suleimenov tempérera cet enthousiasme : « Ce serait génial, mais on en est assez loin. Mieux vaut ne pas les affronter de face, mais plutôt nous concentrer sur notre position ».

La plupart des étudiants viennent soit de l’université Nazarbaïev, où nous nous trouvons, ou des deux plus prestigieuses facs d’Almaty, où ils étudient déjà souvent l’informatique. Certains profils tranchent néanmoins. Après avoir passé son adolescence dans un internat sportif et participé aux championnats du monde de hockey sur glace à Montréal, Dinara a décroché une licence d’anglais et d’allemand sur conseil de sa famille. « Mais j’ai réalisé que les langues n’étaient pas si difficiles que ça, et je voulais quelque chose de plus exigeant ». Elle s’est inscrite à l’été 2016 dans une formation en technologies de l’information, et ne code que depuis novembre dernier — ce qui en fait une des benjamines de l’incubateur niveau expérience.

Yersultan est au contraire un des plus précoces. « Ma famille avait acheté un ordinateur quand j’avais 10 ans, et ces machines peuvent faire mieux que jouer au Solitaire, vous savez. Mon premier langage a été Sharp, assez difficile pour les débutants. J’étais en CM2 à l’époque ». Il a ensuite appris le Pascal, est passé par des concours, puis a intégré le lycée mathématique d’Almaty où les difficultés scolaires l’ont forcé à arrêter de coder pendant un an. C’est dans le premier mois de cours au nFactorial qu’il a entendu parler d’AR Kit — « une nouvelle technologie. Je me suis dit qu’il serait bien d’en faire quelque chose ».