Le moteur de recherche développe une version plus rapide et moins gourmande de son application pour s'installer durablement en Asie du Sud-Est.

Pour s’étendre sur les marchés en pleine croissance, Google favorise le développement d’une version allégée de son service de recherche. Un Google Lite plus rapide et moins gourmand en data pour se calibrer aux infrastructures internet des pays émergents.

C’est en Asie du Sud-Est que ce Google « Lite » est apparu : Android Police l’a en effet découvert chez des utilisateurs indonésiens. Pour le moment, l’application est encore expérimentale comme l’indique un logo dans son interface mais elle pourrait devenir une version à part entière de Google comme Facebook et ses produits Lite.

La recherche est accélérée grâce à diverses technologies de Google qui peuvent aller jusqu’au navigateur intégré à l’app qui affiche seulement les pages en mode Lite Mode, ce qui réduit leur poids.

L’application est également pour Google l’occasion de présenter du contenu à ses utilisateurs. Notamment de l’actualité et des images téléchargées hors ligne afin de rendre l’utilisation et l’exploration de l’interface légère et réactive, même sans un bon débit.

Il apparait ainsi que l’application aurait d’autres objectifs qu’une simple barre de recherche : cela pourrait également devenir sur ces marchés une porte d’entrée pour les services du géant américain.

À l’avenir, l’application pourrait devenir disponible dans le monde entier, comme c’est le cas de Messenger Lite de Facebook, mais pas de YouTube GO, une autre tentative de Mountain View de s’adapter à ces nouveaux clients autour du monde.