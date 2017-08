Un réseau social ne parvient pas à gérer le cyberharcèlement, épisode 181 737. Ijeoma Oluo est auteure et militante Afro-Américaine : sur Facebook, elle a souhaité parler de racisme et du cyberharcèlement qu'elle endurait. Le réseau social l'a bloquée avant de s'excuser.

Ijeoma Oluo était en vacances avec sa fille lorsqu’elle s’est arrêtée pour déjeuner au Cracker Barrel. Un restaurant plutôt connu aux États-Unis pour ses pratiques discriminatoires qui lui ont valu de nombreux procès.

Sachant où elle mettait les pieds, Ijeoma tweete en rentrant dans l’établissement : « Au Cracker Barrel pour la première fois. En train de regarder la mer de blancs à chapeaux de cowboy et je me demande : vont-ils laisser mes fesses noires s’asseoir ici ? »

At Cracker Barrel 4 the 1st time. Looking at the sea of white folk in cowboy hats & wondering "will they let my black ass walk out of here ?"

— Ijeoma Oluo (@IjeomaOluo) July 30, 2017