Comme beaucoup d'univers, celui du PC va regorger d'offres plus improbables les unes que les autres lors du Prime Day. La rédaction en a sélectionné quelques-unes de qualité.

Vous attendiez des bons plans pour acheter un joystick de qualité ou vous offrir une nouvelle souris ? Logitech a fait une OPA sur le Prime Day d’Amazon côté gaming et les autres constructeurs sont un poil absents — il n’empêche qu’on trouve quelques accessoires de bonne qualité.

Comme pour nos autres guides écrits pour l'occasion, il n'y a qu'une condition pour profiter de ces offres : être abonné Amazon Premium.

Logitech G Saitek manche et pédales — 199 €

Vous rêvez de voler mais sans quitter le plancher des vaches ? Les simulateurs sont faits pour vous. Et pour augmenter le réalisme, rien de mieux que de bons accessoires. À l’occasion du Prime Day, vous pourrez vous équiper chez Logitech avec un duo d’accessoires fort agréable : le manche volant dans les mains, les pédales sous les pieds. Et à vous les cieux.

On les retrouve à 199 €.

Logitech X56 Rhino et casque — 249 €

Vous êtes plutôt pew pew dans l’espace ? Ça tombe bien, nous aussi. Et pour cela, Logitech nous content lors du Prime Day grâce à un pack comprenant son HOTAS (Joystick et gaz) X56 Rhino et un casque G533. Bon délire pour jouer à Elite Dangerous, par exemple. On recommande.

Le tout se monnaie pour 249 € au lieu de 295.

Manette Microsoft Xbox 360 — 25,99 €

La manette Xbox 360 est une légende. Pour certains, c’est la meilleure manette de tous les temps et sa compatibilité PC en fait l’un des meilleurs pads à brancher sur nos machines. Sa forme est mythique et ses qualités sont nombreuses : n’hésitez pas à en faire des stocks avant que Microsoft arrête de les produire.

Peu onéreuse de manière générale, elle se négocie aujourd’hui pour 25,99 €.

SteelSeries Rival 100 — 24,99 €

Vous le savez : la meilleure arme du joueur reste encore sa souris. La petite SteelSeries Rival 100 est particulièrement chouette avec ses 6 boutons réglables et son capteur qui peut aller jusqu’à 4 000 CPI, ajustable selon 8 niveaux. Bien entendu, esthétique gaming oblige, elle est recouverte de néons (mais reste sobre quand ils sont éteints ou configurés dans une couleur non flashy).

24,99 €, ce n’est pas grand chose pour cette souris de qualité qui risque de s’arracher.

Laptop Asus ROG SSD + Core i5 + Nvidia 1060 + 8 Go de RAM — 999 €

Le gaming mobile n’a jamais été aussi facile que depuis la sortie des GPU Nvidia Pascal. Ces bêtes consomment moins que la génération précédente et en ont sous le capot, ce qui permet à des configurations portables de faire tourner des jeux dans de belles résolutions — réalité virtuelle comprise. L’ordinateur portable soldé par Asus pour le Prime Day entre dans cette catégorie : il est plutôt équilibré et devrait vous permettre de jouer en déplacement sans trop vous soucier de vos FPS.

Et le tout sous la barre symbolique des 1 000 €.

