À l'automne 2017, deux navettes autonomes de l'entreprise française Navya transporteront les étudiants et le personnel de l'Université du Michigan. Ce projet de recherche permettra d'observer comment les usagers perçoivent ce mode de transport.

Lancés sur les routes lyonnaises en 2016, les bus autonomes de l’entreprise française Navya vont à présent sortir des frontières hexagonales pour équiper l’Université du Michigan. L’établissement, qui mène régulièrement des recherches sur la conduite autonome, s’apprête à accueillir les véhicules de Navya pour transporter ses étudiants, ses professeurs et son personnel.

À partir de l’automne 2017, deux navettes totalement autonomes et capables de transporter quinze passagers parcourront une distance de deux miles (soit un peu plus de trois kilomètres) entre le Lurie Engineering Center et l’institut de recherche situé au nord de l’Université. Le service a donné lieu à un partenariat public privé, baptisé Mcity, dirigé par l’université.

Caméras et Wi-Fi à bord

« Ce premier service de navette automatisée sur le campus est un projet de recherche qui nous aidera à comprendre les défis et les débouchés de ce type de service de mobilité, et comment les personnes l’utilisent, explique Huei Peng, directeur de Mcity et professeur d’ingénierie mécanique à l’Université du Michigan. Les navettes renforceront le service d’autobus de l’université pour offrir une autre option de mobilité. »

Comprendre les défis et les débouchés des navettes automatisées

Les deux navettes seront équipées de caméras et du Wi-Fi afin de recueillir un maximum de données sur leur fonctionnement. Les caméras serviront notamment à enregistrer la réaction des passagers qui auront emprunté ce mode de transport, et plus largement de suivre les habitudes d’utilisation des voyageurs.

Dans un premier temps, les navettes seront mises en fonctionnement pendant les heures d’affluence, et seront gratuites. Si la technologie est bien accueillie par les usagers, et démontre son efficacité, l’université pourrait étendre ce service.