L'enjeu écologique est aujourd'hui prédominant, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou mondiale. Au niveau de notre habitat personnel, la startup Nice&Wise propose un projet ambitieux, qui arrive doucement mais surement en production : l'écocapsule.

Alors que plus de la moitié de la population mondiale habite en ville, le besoin d’un retour à des habitations plus simples, loin du bitume et de la pollution, peut se faire ressentir chez beaucoup. Si vous faites partie de ces gens-là, le projet d’Ecocapsule ressemble à un doux rêve.

Anciennement connu sous le nom de Nice Architects, la startup Nice&Wise développe cette idée depuis 2015 : une habitation compacte, faible en dépenses énergétiques et des plus mobiles. Ce n’est pas le premier projet du genre, mais c’est en tout cas le plus récent et le plus abouti.

Éolienne, énergie solaire et récupération d’eau de pluie

Construit en forme d’œuf, ce studio futuriste est équipé de panneaux solaires, d’une éolienne ainsi que d’un système de récupération et de filtrage de l’eau de pluie. Le logement est totalement autonome et écologique, avec une turbine qui distribue l’énergie électrique dans tout l’œuf et une batterie pour garantir une puissance suffisante lorsqu’il y a moins de vent ou de soleil.

L’Ecocapsule peut accueillir deux adultes de manière relativement confortable, avec une petite kitchenette, une douche ainsi qu’un sanitaire. De nombreux espaces permettront également aux habitants de ranger leur matériel sportif ou leur équipement de travail. Car l’avantage considérable de cette capsule, en plus d’être autonome, est de pouvoir être déplacée et installée n’importe où — comme la vidéo de présentation avec James Corden le prouve, avec beaucoup d’humour.

Vers une production massive ?

La startup à l’origine du projet a eu beaucoup de mal à financer le projet à ses débuts. Aujourd’hui, avec le soutien financier d’un groupe d’investisseurs international, la petite boîte va devenir une entreprise bien établie. Elle développe actuellement le dernier prototype, avant le lancement en production des premières unités d’ici la fin de l’année.

Le projet d’Ecocapsule est assez prometteur : il laisse imaginer un monde entièrement peuplé de ces œufs argentés, avec des utilisations diverses et variées, pouvant aller du domaine scientifique au tourisme, en passant par la production artistique, voire la pratique des sports extrêmes. Pour ce qui est d’une vie quotidienne dans une telle habitation, rien n’est moins sûr concernant la durée de vie et le confort sur le long terme.

Malgré tout, la possibilité de pouvoir poser son Écocapsule n’importe où, telle une caravane écologique, et de ne devoir dépendre de rien d’autre que de la météo et de la nature, est assez attirante. Les premières 50 habitations sont déjà pré-commandables pour presque 80.000€, tandis que les suivantes sont annoncées à un prix inférieur mais sans plus de précision à ce stade.