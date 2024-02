Chauffer son logement en hiver, lorsqu’il fait froid, c’est primordial. Malheureusement, se chauffer c’est aussi polluer. Pour résoudre ce cas de conscience écologique, le thermostat connecté tiko propose une solution pour le moins astucieuse.

Si l’électricité n’est pas le moyen le plus polluant pour se chauffer en hiver (la palme revenant au gaz et surtout au fioul), son impact écologique n’est pas non plus anodin. D’après les chiffres relevés par Engie, chauffer une maison de 100 m² demande près de 11 000 kWh. Et, à raison de 147 g d’équivalent CO2 par kWh, autant dire que le bilan d’un chauffage à l’électricité est salée.

Comment faire, alors, pour adopter une consommation électrique plus raisonnée, qui s’inscrit dans une démarche écoresponsable, sans pour autant transformer son intérieur en antichambre de la banquise ? La réponse est assez simple, et tient en un mot : tiko. Un thermostat connecté qui aide à réguler à la fois la température de votre logement, la consommation en énergie des chauffages, et qui permet en plus d’économiser de l’argent. Une solution presque trop belle pour être vraie ? Non, elle est tout simplement astucieuse.

Il permet de contrôler le chauffage au doigt et à l’œil (et bien plus)

Choisir un thermostat connecté comme tiko offre de nombreux avantages, et le premier d’entre eux est sans doute la possibilité d’obtenir un contrôle bien plus précis sur son système de chauffage. Un thermostat connecté, c’est aussi la possibilité de bénéficier de nombreuses fonctionnalités impossibles à obtenir autrement et qui participent à créer un environnement plus sain au quotidien.

Pour offrir à ses abonnés un système connecté complet, tiko se repose sur une installation composée de différents éléments. Des capteurs, tout d’abord. Grâce à la combinaison de capteurs de température (logique) et de capteurs d’humidité, tiko est capable de réguler parfaitement le chauffage du domicile pour garder la température constante, et la sensation de chaleur plaisante. Un module de pilotage et un module de communication complètent l’ensemble pour assurer la bonne transmission des données des capteurs et gérer la programmation.

Ce dispositif est complété par une application qui permet non seulement de piloter l’ensemble des chauffages, mais aussi d’accéder à une ribambelle de fonctionnalités extrêmement intéressantes. Grâce à elle, il est possible de définir la température souhaitée pièce par pièce pour ajuster au mieux ses besoins. Il est aussi possible de programmer des scénarios de chauffage pour chaque pièce, jour par jour, au quart d’heure près, afin d’obtenir un chauffage qui correspond strictement aux besoins de l’utilisateur.

Cette application permet aussi de suivre au plus près la consommation des différents chauffages reliés, et offre régulièrement des conseils sur la manière de programmer les radiateurs, de chauffer son domicile ou encore de réaliser des économies.

Et, si vous vous demandez ce que deviennent les données récoltées par l’application tiko, soyez rassuré. La société pratique une politique stricte en matière de sécurité des données, conservées sur des serveurs sécurisés en Europe, notamment en Allemagne et en Suisse. Vos données (anonymisées) ne seront jamais vendues à un tiers, et uniquement utilisées à des fins d’études et d’améliorations des performances de tiko.

Il s’inscrit dans une démarche écoresponsable

La très grande force de tiko, au-delà de métamorphoser vos vieux radiateurs en radiateurs connectés, c’est de permettre à ses utilisateurs de réduire leur consommation en énergie en consommant de manière plus raisonnée. Une démarche qui a bien évidemment un intérêt pécuniaire, mais qui s’avère surtout bénéfique pour l’environnement. Chauffer moins, plus intelligemment, c’est utiliser moins d’électricité et donc, rejeter moins de CO2 dans l’atmosphère.

Mais, ce n’est pas là le seul avantage de tiko en matière d’écologie. La société travaille en étroite collaboration avec le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) afin de stabiliser le réseau électrique français. Pour ce faire, tiko pratique l’« effacement », une technique qui vise à décaler automatiquement les cycles de chauffe des radiateurs raccordés lorsque le réseau est soumis à une forte demande.

Choisissez en toute simplicité le mode d’utilisation de vos chauffages pour ajuster votre consommation à vos besoins réels. // Source : tiko

Le but ? Éviter les coupures de courant et surtout, le recours aux centrales à énergie thermique, qui sont de véritables catastrophes sur le plan écologique, pour combler la demande. Cet effacement se fait de manière tout à fait invisible pour l’utilisateur grâce aux algorithmes de tiko qui viennent rapidement corriger le tir. De la sorte, et même en cas de forte pression sur le réseau, la température réelle d’un logement et la température souhaitée par les utilisateurs ne varie pas de plus d’un degré.

Selon une étude réalisée pour le compte de tiko par le cabinet Utopie, l’installation d’un thermostat connecté tiko permet en moyenne d’économiser 474 kg de CO2 par an. À titre d’exemple, un logement avec 5 radiateurs équipés par tiko produit près de 2,4 tonnes d’équivalent CO2 de moins qu’un logement classique.

Il est gratuit (et vous n’êtes pas le produit)

tiko, c’est donc un thermostat connecté qui permet : de réaliser des économies au quotidien, de piloter son installation simplement depuis son smartphone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour couronner le tout, il ne coûte rien.

Oui, opter pour un thermostat connecté tiko ne vous coûtera… rien. Pas de frais caché. Pas d’abonnement supplémentaire. Pas de frais d’installation. Rien. Nada.

Afin de proposer sa solution sans que cela coûte un seul centime à ses utilisateurs, tiko se repose sur deux éléments. D’un côté, la prime coup de pouce du gouvernement, qui couvre en grande partie le coût de l’installation et du matériel. Le reste est quant à lui pris en charge par tiko, qui « offre » à ses abonnés l’installation au titre de l’effort consenti pour l’environnement et la stabilisation du réseau électrique.

Avec l’application tiko, vous pouvez suivre votre consommation en temps réel et voir où faire des économies // Source : tiko

Quel est alors l’intérêt de tiko dans tout cela ? Outre la volonté de la société d’œuvrer pour l’environnement, les principes appliqués par tiko en matière de gestion énergétique pour ses abonnés (le fameux « effacement ») sont aussi valorisés par le Réseau de Transport d’Électricité, qui rémunère la société pour cela. Une manière d’inciter le plus de Français possible à s’engager dans l’effacement.

Comment obtenir un thermostat connecté tiko ?

Pour bénéficier des bienfaits apportés par l’utilisation d’un thermostat tiko, il existe quelques prérequis matériels, le principal étant que vous devez absolument posséder des radiateurs électriques. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système tiko n’est pas compatible avec les autres types de chauffages (gaz, fioul, bois, etc). Si votre installation répond à ce critère, vous êtes sur la bonne voie. Reste à vérifier si votre logement comprend bien :

trois radiateurs électriques au minimum ;

un compteur Linky ;

une connexion à internet avec une box (ADSL ou Fibre, peu importe).

Il s’agit là des seules contraintes. Que vous habitiez une maison ou un appartement, en plein centre-ville ou au milieu de la campagne, que vous ayez trois ou dix radiateurs, cela ne fait aucune différence pour tiko. Après avoir réservé un rendez-vous en ligne, un technicien professionnel se déplacera chez vous afin de procéder à l’installation du matériel, au paramétrage de l’application ainsi qu’à la définition des programmes de chauffe. Intervention qui, soit dit en passant, ne demande aucuns travaux.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’installation tiko, ses bienfaits, et comment en profiter, il vous suffit d’aller faire un tour sur le site de tiko.

