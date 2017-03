Apple clôt le bal de ses annonces avec une application mobile. Baptisée Clips, elle permet de partager des vidéos et photos personnalisées. Son originalité ? Elle ne fonctionne pas en autarcie, mais encourage au contraire à publier ses contenus sur les autres réseaux sociaux.

C’est la surprise de ce 21 mars 2017 : Apple vient d’officialiser la mise à jour de ses iPhone SE avec des modèles 32 et 128 Go de stockage, et continue de faire des annonces comme s’il en pleuvait. Comme, par exemple, la nouvelle couleur de son iPhone 7, destinée à financer la lutte contre le Sida.

Mais le constructeur ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il ajoute à cet éventail de nouveautés une application mobile. Baptisée Clips, elle ne prétend pas, comme nombre de ses consœurs, rivaliser avec les réseaux sociaux existant déjà sur le marché (rappelez-vous la façon dont Facebook imite sans cesse Snapchat).

Sur Clips, Apple vous propose ainsi de partager des vidéos agrémentées de texte et d’effets visuels en tous genres. Son leitmotiv ? « Spread some video joy. » Un vaste programme, que l’application compte bien accomplir en piochant quelques ingrédients dans les recettes qui ont fait le succès de Snapchat, Instagram, Vine, Prisme, iMovie ou Qwiki.

Complètement distincte de l’application de l’appareil photo, intégrée par défaut au smartphone d’Apple, Clips se présente sous la forme d’une interface simplifiée au maximum. Comme sur Instagram avant la levée de ses restrictions, l’image capturée est carrée, et occupe la majeure partie de l’écran. En dessous, Apple a choisi de faire figurer quelques options : photo, vidéo et bibliothèque.

Pour ajouter du texte, parlez

Pour ajouter du texte à une photo ou vidéo, il suffit de parler en enregistrant sa voix, et l’application propose ensuite de choisir parmi une variété de styles, censés correspondre à votre ton.

L’application recourt au même logiciel de reconnaissance faciale que celui qu’Apple a intégré dans son application photo, cette fois-ci pour vous suggérer des contacts auxquels envoyer votre création par iMessage. Autrement dit, si vous faites une photo avec un ami, Clips va automatiquement vous suggérer de lui envoyer ce cliché. Chaque vidéo réalisée sur l’application peut atteindre une durée de 30 minutes.

Avec Clips, le géant américain semble avoir opté pour une nouvelle stratégie pour s’imposer dans la cour des réseaux sociaux. En 2010, il tentait déjà de se faire une place avec Ping, un réseau social hors du web. Si vous ne vous en souvenez pas, c’est normal, car l’initiative n’avait pas été très concluante.

L’appli n’est pas une fin en soi

Avec Clips, Apple n’a pas choisi de créer une énième application de vidéo à visée sociale. En effet, aucun stockage dans le cloud n’est prévu. Les vidéos restent stockées sur le téléphone, avant d’être éventuellement téléchargées en HD vers des applications comme Instagram, YouTube, Twitter ou Tumblr.

Un choix qui se comprend également à l’aune de l’attention de plus en plus accordée par la firme à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Comme le note avec justesse The Verge, avec Clips Apple préfère se placer comme le leader de l’intégration verticale en créant une application dont la finalité est de partager du contenu, mais sur d’autres applications.

Clips sortira « prochainement ».