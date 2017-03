Apple a enfin arrêté de proposer des smartphones avec 16 de stockage. L'iPhone SE est désormais proposé avec 32 ou 128 Go, à partir de 489 €.

Apple a pris un peu tout le monde par surprise ce matin en mettant à jour plusieurs appareils de sa gamme mobile, des iPad aux iPhone. Et ce sont peut-être les petits iPhone SE qui ont reçu la mise à jour la plus intéressante : le smartphone de 4 pouces, qui fait presque cavalier seul dans sa catégorie des smartphones à petite taille, n’est plus vendu en version 16 Go. Enfin !

Apple abandonne donc cette norme du passé après tout le monde, sans augmenter les prix des appareils. L’iPhone SE est donc désormais vendu à 489 € pour la version 32 Go et à 599 € pour la version 128 Go. Vous pouvez lire notre test de l’iPhone SE à cette adresse : le reste n’a pas changé et nous aimons toujours autant ce petit smartphone.