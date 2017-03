Apple fait entrer son iPhone 7 dans la gamme Product RED. Cette marque qui n'a pas été créée par Cupertino engage les entreprises à reverser une partie des revenus liés aux produits au Fonds mondial du lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme.

Si la multiplication des couleurs peut apparaître comme une tendance en 2017, nous aurions tort de voir les déclinaisons rouges de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus comme des lubies du côté de Cupertino. En effet, le rouge pour Apple fait partie d’un programme que la société n’a pas créé. Nommé Product RED, il s’agit d’une marque utilisée par Apple, Microsoft, Nike, Converse, Adidas, Dell ou encore Motorola pour financer la recherche et la lutte contre le VIH/Sida.

Les produits vendus sous ce nom ont deux points communs : ils sont rouges, rappelant le ruban employé de manière générale dans la lutte contre le Sida et un pourcentage du prix payé par les clients est reversé au Fonds mondial du lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme. Jusqu’ici, les Product RED chez Apple concernaient les iPod nano, iPod touch et iPod shuffle ainsi que quelques accessoires. L’iPhone 7 est donc le premier iPhone qui participe au programme.

L’iPhone 7 Product Red sera disponible à partir du 24 mars à 16h01 à partir de 879 €. L’iPhone 7 Plus, lui, démarrera à 1019 €. La finition, elle, ressemble à celle de l’iPhone 7 noir mat, ce qui est une bonne nouvelle : elle ne se rayera pas autant que la version noire de jais.

Notre test des iPhone 7 et iPhone 7 Plus est à découvrir à cette adresse. Vous retrouverez l’iPhone 7 dans notre guide d’achat des smartphones mis à jour en mars 2017.