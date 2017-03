Vous croisez beaucoup de stars sur Tinder, vous ? Nous non plus. Il y a peut-être une raison à cela : l'application de dating offrirait depuis plusieurs mois à ses utilisateurs les plus célèbres (et beaux) une interface dédiée, Tinder Select.

Vous êtes peut-être de ces utilisateurs de Tinder qui maîtrisent parfaitement l’application de dating, enchainant les succès IRL. Vous avez choisi la bonne photo (surtout pas un selfie salle de bain et mal cadré), la bonne description (brève, efficace et drôle), savez quels sont les meilleurs lieux pour se connecter et utilisez peut-être même Tinder Boost.

Graal suprême, vous envoyez toujours un premier message original en lieu et place d’un « Salut » déjà vu. Bref, la crème de la crème sur Tinder, vous pensez en faire déjà partie. Sauf que. Nous sommes navrés de vous l’annoncer, mais cet article risque de vous décevoir.

Un Tinder parallèle, pour gens beaux et célèbres

Vous n’ignorez peut-être pas que, dans le monde des célébrités et du show-business, les gens utilisent aussi Tinder. Mais pas exactement le même que vous, non. Il existerait une version hype de l’application de rencontres, un cercle fermé réservé à l’élite pour draguer. Leur source indique que des célébrités et des « gens qui réussissent bien sur Tinder » s’y côtoieraient, dans le plus grand des secrets.

Contacté par nos soins, Tinder nous a fait patienter, avant de finalement nous indiquer qu’aucun commentaire ne serait fait pour confirmer ou infirmer l’existence de cette application. Voici à quoi elle ressemblerait, selon les informations récupérées par Techcrunch.

Sur cette plateforme, intitulée Tinder Select, l’application inviterait ses utilisateurs les plus en vogue à matcher avec leur semblables. Les utilisateurs invités directement par Tinder auraient le pouvoir de nominer d’autres membres, qui eux n’auraient pas ce privilège. Une manière, présume Techcrunch, d’éviter de faire entrer n’importe qui dans ce petit cercle d’initiés.

Triés sur le volet par un algorithme

Les critères de choix de Tinder resteraient bien mystérieux, mais le média croit savoir qu’il s’agirait d’individus généralement « attirants » et de « grande notoriété ». L’algorithme de Tinder, qui note les utilisateurs, pourrait permettre de trier sur le volet les personnes dignes de rejoindre les rangs de ce Tinder pour personnes belles et célèbres.

Sur les captures d’écran récupérées par Techcrunch, le commun des mortels peut découvrir à quoi ressemble Tinder Select. Ici, pas de petite flamme, mais une ergonomie épurée et plutôt axée sur la couleur bleue. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent à tout instant switcher entre les deux versions de Tinder.

Endogamie et discrétion

Tinder Sélect aurait été lancé il y a six mois. Loin de l’endogamie affichée d’un Attractive World (dont nous vous parlions dans notre guide ultime des applis de rencontre), Tinder reste au contraire très discret sur ce service. Un silence qui permet sans doute de conserver la confiance de ses prestigieux utilisateurs… et de préserver chez eux une sensation d’exclusivité.

Le peuple a Tinder, les stars auraient Tinder Select. Mais que les grands romantiques se rassurent, si une forme d’élitisme semble imposer sa loi jusque dans nos applications de rencontres, Tinder n’aurait peut-être pas tant changé l’amour que cela.