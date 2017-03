Instagram se snapchatise encore un peu plus en ajoutant à ses Stories des autocollants géolocalisés. Pour l'instant, seuls les utilisateurs qui se trouvent à New York et Jakarta peuvent les utiliser.

Plus le temps passe, moins Instagram semble s’en cacher : le réseau social continue de copier son principal concurrent Snapchat. L’application de partage de photos et vidéos détenue par Facebook vient de lancer une nouvelle option, et il faudrait des œillères pour ne pas voir la ressemblance flagrante avec son homologue au petit fantôme.

Disponible à New York et Jakarta

Les utilisateurs d’Instagram à Jakarta et New York ont a présent la possibilité d’ajouter à leurs Stories des stickers géolocalisés. Pour rappel, les stickers sont de petits accessoires visuels, souvent des dessins ou du texte, qu’il est possible de faire glisser sur une image. En plus de customiser une photo, ces stickers, lorsqu’ils sont géolocalisés, indiquent votre position au reste du monde (ou à vos abonnés/amis, selon votre côte de popularité).

« Vous pouvez ajouter autant d’autocollants que vous le souhaitez, ajuster leur taille et leur emplacement puis les mixer et les mélanger avec d’autres outils créatifs. Tout comme les stickers géolocalisés personnalisables, les gens qui regardent votre story peuvent appuyer sur un geosticker pour voir votre emplacement. Votre story ne s’affichera pas sur cette page », précise Instagram sur son site.

Avec ces stickers géolocalisés, Instagram continue de marcher sur les plates-bandes de Snapchat, alors que les deux réseaux sociaux se livrent par ailleurs à une véritable course à l’audience pour savoir lequel saura le mieux séduire les jeunes consommateurs.