À la veille de la sortie de la Nintendo Switch, découvrez une prise en main en direct de Zelda : Breath of the Wild et 1-2 Switch avec l'équipe de FrAndroid et venez poser vos questions.

La Switch a débarqué chez Numerama et FrAndroid ! En attendant la sortie de notre test de la console, en fin de journée, découvrez sa prise en main par nos confrères (et néanmoins amis) de FrAndroid en direct sur Periscope et Facebook Live ici-même.

On découvre la #Switch ! Rejoignez-nous et posez vos questions ! https://t.co/u3oDuQDkv3 — FrAndroid 📱⌚️🖥🎮🎧 (@twandroid) March 2, 2017

Au programme : des vaches à traire dans 1-2 Switch et l’exploration d’Hyrule dans Zelda : Breath of the Wild, le tout accompagné de vos questions, que l’on espère nombreuses.