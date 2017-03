Le rendu presse du Samsung Galaxy S8 vient de fuiter sur le web un mois avant la présentation officielle du smartphone par le fabricant sud-coréen.

Un mois avant sa présentation à New York, que reste-t-il de mystérieux concernant le Galaxy S8 ? À vrai dire, plus grand chose : son design, sa fiche technique (pour son grand frère, le S8+) et ses fonctionnalités ont déjà fuité sur le web. Plus récemment, ce sont même des vidéos montrant le smartphone en action qui sont apparues en ligne.

Ce mercredi 1er mars, une nouvelle fuite vient porter le coup de grâce aux espoirs de Samsung, si jamais il espérait encore conserver un petit peu de surprise pour le 29 mars, date à laquelle l’entreprise sud-coréenne doit en effet annoncer officiellement son nouveau smartphone. C’est Evan Blass, un internaute spécialisé dans les fuites d’information sur les smartphones, qui en est à l’origine.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017

Sur Twitter, il a publié une photo montrant pour la première fois très distinctement le Galaxy S8. Jusqu’à présent, les clichés et les vidéos révélant le smartphone n’étaient en effet pas d’une grande qualité. On peut ainsi voir à quoi ressemble l’écran de verrouillage du téléphone et constater que ce dernier aura des angles arrondis et un écran légèrement incurvé sur les bords.

Ces nombreuses fuites sont en tout cas un boulet pour Samsung, qui n’aura plus grand chose à dire le 29 mars, hormis la date de sortie et le prix de vente du Galaxy S8. À moins que ces révélations avant l’heure ne soient téléguidées par l’entreprise sud-coréenne en vue de faire monter la sauce et d’inciter les clients de smartphones haut de gamme à faire preuve de patience. Car visiblement, Samsung s’inquiète un peu du LG G6.

Le LG G6 semble quand même inquiéter Samsung… pic.twitter.com/ZTGCLksmpr — FrAndroid 📱⌚️🖥🎮🎧 (@twandroid) February 28, 2017