Vous avez reçu un accord de partenariat avec Razer ? Votre carrière de pro-gamer devra sûrement attendre : un phishing élaboré cible en ce moment les joueurs en se faisant passer pour la marque.

Le scam ou le phishing peuvent avoir une cible très large — on se souvient de celui qui, récemment, tournait sur les comptes Gmail — mais ils peuvent aussi être redoutablement ciblé. Nous apprenons aujourd’hui que la communauté des joueurs semi-pro et pro est en ce moment même la cible d’un scammeur fort ingénieux, qui se fait passer pour Razer.

Un courriel tourne en ce moment-même dans les boîtes mails des joueurs et se fait passer pour la société qui conçoit des équipements typés gaming, des souris aux ordinateurs portables. Celui-ci affirme que Razer a accepté la demande de sponsoring de leur équipe et invite la cible à compléter un formulaire. Bien entendu, le formulaire n’aboutira à rien et lancera plutôt un malware sur l’ordinateur de la cible.

Comment repérer cette arnaque ? C’est assez simple : le nom de la marque est mal écrit sur le mail (razor au lieu de Razer) et le mail est envoyé depuis une adresse Gmail. Si vous tombez dessus, supprimez-le sans réfléchir. Razer en profite pour rappeler que les seules demandes de transport sponsor officielles sont traitées depuis le site RazerZone.