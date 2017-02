Une firme de cybersécurité révèle ce lundi qu'une large opération de contamination de smartphones Android se déroulerait grâce à des fausses applications PornHub. Un mal difficile à combattre considérant que PornHub n'est pas le bienvenu sur le Play Store.

Le Play Store de Google est là pour assurer aux utilisateurs d’Android la sécurité des applications qu’ils téléchargent. Les malwares y sont rares et l’installation de logiciels par le biais de la boutique est fortement recommandée. Toutefois, dans certains cas, une installation tierce est obligatoire — et c’est notamment le cas pour la pornographie qui n’a pas sa place sur les boutiques de Google et Apple.

Pas de porno sur le Play Store, pas de sécurité pour PornHub

Mais selon des spécialistes de la cybersécurité, cette absence des boutiques virtuelles permettrait le développement de nombreuses répliques d’applications pornographiques célèbres comme celle de l’illustre PornHub. Dans un rapport, ces derniers établissent le lien entre la diffusion frauduleuse de versions fallacieuses de l’application et une recrudescence d’attaques sur les smartphones des utilisateurs de ces applications.

La firme d’anti-virus qui a financé l’enquête précise donc que si PornHub a bel et bien une application Android — absente du Play Store — la censure de Google pose de graves problèmes de sécurité. Les consommateurs de porno étant amenés à utiliser l’application, ils s’exposent au risque d’en installer une version frauduleuse et menaçante. Pour ces derniers, nous ne pouvons que leur conseiller de se tourner exclusivement vers le site du géant du porno pour y trouver leur précieuse APK.

Chaque application téléchargée en dehors des boutiques d’application sûres est une menace possible pour un smartphone. On considère que l’installation d’application tierces est une des premières vulnérabilité provoquée par l’utilisateur sur le système d’exploitation de Google.

Ici, une fois installée, l’application charge une première fois en parfaite imitation de la version officielle de PornHub, mais lorsque vous souhaiterez regarder une vidéo, l’application vous demandera de procéder à une vérification des virus de votre mobile. L’APK malicieux installe alors un ransomware sur votre smartphone. Ce dernier sera inutilisable à moins de payer 100 dollars en bitcoins aux créateurs de la supercherie.

Tenez-vous donc loin des applications pornographiques venues de nul part et préférez toujours une installation depuis le Play Store, lorsque cela est possible.