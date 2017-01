Le réseau social des professionnels gagne en clarté et en simplicité ce mois-ci. Alors que son interface web comptait parmi les pires dans le monde des réseaux sociaux, la startup rachetée par Microsoft fait peau neuve.

Quand nous apprenons que LinkedIn a, enfin, réalisé la mise à jour de son interface bureau qui était censée rendre le réseau social à nouveau attirant, nous n’y croyons pas vraiment tant ce nouveau design était attendu depuis longtemps. Mais il semble que le rachat de Microsoft semble avoir accélérer les efforts de la société pour paraître sous son meilleur jour.

C’est donc aujourd’hui que LinkedIn commence le déploiement de sa nouvelle interface auprès de ses utilisateurs. Et si vous êtes un habitué du réseau social des professionnels, vous verrez que la différence entre l’ancienne et la nouvelle version est nette. Il faut noter que la dernière mise à jour aussi importante du design du réseau social datait de 2003…

Désormais, c’est un LinkedIn plus épuré et plus simple que vous retrouverez à la place de la vieillissante interface grise et bleue d’hier. La navigation est sensiblement plus logique grâce à la création d’une barre de navigation à-la-Facebook qui se compose d’un onglet pour le fil d’actualité, pour les messages, les jobs, les notifications, votre profil et une vraie barre de recherche.

C’est également du côté de la messagerie que le gros du travail des designers et développeurs s’est porté. Celle-ci est plus fidèle à ce que l’on peut connaître sur Facebook et s’affiche par ailleurs de la même manière vers le bas de l’écran.

Le fil d’actualité se débarrasse également de son fonctionnement chronologique pour introduire plus d’algorithmes, avec notamment les contenus des médias mis plus en avant des les flux.

Selon le Wall Street Journal, cette mue était déjà en travaux bien avant le rachat de Microsoft et ne fait que conclure des mois de travail engagé dans la société alors qu’elle traversait une grave crise financière.

Cette nouvelle interface ne laisse pas encore de places aux services Microsoft, comme Outlook et Office, mais selon des sources proches de Redmond, c’est la prochaine étape pour le réseau social.

Vous pouvez retrouver cette nouvelle interface sur LinkedIn.com. Notez simplement qu’elle sera déployée progressivement à tous les utilisateurs.