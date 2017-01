Vidéo : Personnalisez vos Nike en réalité augmentée dans la boutique des Champs-Élysées Corentin Durand - il y a 1 heure Tech

SmartPixels est une startup française spécialisée dans les expériences de réalité augmentée pour le commerce et le marketing. Aujourd'hui, avec Nike, l'entreprise a créé une expérience inédite en magasin : des sneakers directement personnalisables en AR.

Le système NikeiD a déjà largement fait ses preuves dans le marketing de la marque de vêtements urbains et sportifs. Alors que Nike commence à imaginer la vente de ses produits sur Internet au début des années 2000, la firme comprend assez rapidement qu’elle est en mesure, grâce à sa boutique en ligne, de se différencier de ses concurrents et de la vente en boutiques grâce à une idée qui sort à l’époque du lot : un studio en ligne dans lequel les clients peuvent créer leur paire de Nike.

Vous pouvez alors choisir les couleurs, les motifs, les inscriptions et faire de chaque paire votre propre interprétation de la sneaker. Le succès de cette opération ne dément pas et aujourd’hui, dans certains Nike Store on retrouve des Mac installés pour que les clients utilisent l’interface NikeiD pour personnaliser leur paire de baskets au lieu de déambuler dans les rayons.

Mais l’entreprise américaine qui compte toujours sur l’innovation pour se distinguer a décidé à Paris de prolonger cette expérience de personnalisation grâce à l’installation de drôles de bornes dans lesquelles le client peut également — et cette fois-ci en voyant le résultat sous ses yeux — faire de sa paire d’AirMax une interprétation personnelle de la mode.

Grâce à l’expertise de SmartPixels, la boutique Nike des Champs a donc gagné deux nouveaux tableaux de bord futuristes auprès desquels chacun pourra personnaliser une sneaker blanche. Bien sûr, les personnalisations que le client essaiera seront éphémères et à la fin de l’expérience, la sneaker en question sera toujours immaculée. Mais grâce à un système de mapping, la borne peut appliquer différentes textures et couleurs à la surface de la chaussure. Laissant ainsi le consommateur se représenter de manière tangible quel sera le résultat avant de commander ses chaussures.

D’un point de vue technique, la chaussure sert d’écran à un vidéo projecteur qui la surplombe. Couplé à une tablette ce dispositif permet alors aux clients une interaction facile et particulièrement immersive. Au terme de l’expérience, Nike et SmartPixels espèrent rendre concret ce vieux rêve porté par NikeiD : une paire de sneaker par client et une relation de fait plus intense entre l’objet et le consommateur.

La marque américaine rêve de passer à la prochaine étape : imprimer en 3D les paires de ses clients devant eux.