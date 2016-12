Viadeo change de main. Les internautes ayant un compte sur le réseau social peuvent demander la suppression de leur compte.

C’est une fin d’année bien compliquée pour Viadeo. En difficulté depuis plusieurs mois, le réseau social professionnel vient d’apprendre ce vendredi 23 décembre que sa base de données, sa technologie et une partie de ses salariés sont repris par Le Figaro, qui devrait tout naturellement en profiter pour créer des synergies entre le site communautaire et Figaro Classifields, sa filiale consacrée aux petites annonces.

De fait, il apparaît que les données personnelles que collecte et traite Viadeo avec son service sont en train de changer de main. Si vous avez un compte sur la plateforme, vous ne tenez peut-être pas à ce qu’elles tombent dans l’escarcelle du groupe de presse. Dans ce cas, sachez que vous avez bien entendu la possibilité de demander la suppression de votre profil.

Supprimer son compte Viadeo

Pour cela, la procédure à suivre est fort simple :

connectez-vous sur le site avec votre identifiant et votre mot de passe ;

passez le curseur de la souris sur votre avatar en haut à droite ;

un menu apparaîtra alors. Cliquez sur « Mon compte » ;

Toujours à droite de l’écran, cliquez sur « Supprimer mon compte » ;

Confirmez ensuite la suppression en tapant votre mot de passe.

La suppression du compte n’est pas immédiate. Un temps d’attente de 15 jours est mis en place par le réseau social au cas où vous changeriez d’avis en cours de route. Si jamais vous vous reconnectez à votre compte pendant ce délai, Viadeo annulera votre demande de suppression. Vous devrez donc vous tenir à distance du site communautaire pour que votre demande soit correctement traitée.

Quant aux moteurs de recherche qui référençaient votre profil public si celui-ci était accessible, Viadeo indique qu’il faut patienter entre trois à quatre semaines pour qu’ils constatent que votre compte n’existe plus et qu’il n’y a donc plus rien à indexer de ce côté là. Cela ne concerne évidemment que les membres qui ont accepté le référencement de leur profil.