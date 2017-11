C'est une première pour SpaceX : début décembre, elle utilisera une fusée Falcon 9 qui a déjà été utilisée pour une mission afin de ravitailler la station spatiale internationale.

Cela fait maintenant quelques mois que SpaceX réutilise le premier étage de sa fusée Falcon 9. L’entreprise américaine spécialisée dans l’astronautique et le vol spatial a commencé à recycler une partie de son lanceur fin mars lors d’une mission consistant à mettre sur orbite un satellite de télécommunications.

À l’époque, SpaceX s’était servi du premier étage de la fusée qui avait mené une mission de ravitaillement de la station spatiale internationale début avril 2016. Depuis, le groupe a procédé à deux autres vols de ce type, à la fin du mois de juin et à la mi-octobre. À chaque fois, les bénéficiaires étaient des entreprises privées.

Mais pour le prochain vol, les choses vont être légèrement différentes. Pour la première fois, SpaceX va assurer une mission pour le compte de la Nasa en se servant d’un étage de fusée déjà éprouvé. Il s’agit de conduire une mission de ravitaillement (CRS-13) pour l’ISS. Le décollage est programmé pour le 8 décembre.

At NASA Advisory Council meeting this morning, Bill Gerstenmaier (NASA Deputy Admin for Human Space Exploration) CONFIRMED that #CRS13/#Dragon is using a flight-proven booster – the CRS-11 booster from June. 1/2

— Chris G – NSF (@ChrisG_NSF) November 29, 2017