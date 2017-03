Vidéo : Détendez-vous en regardant ces vidéos déclassifiées d’explosions nucléaires Julien Cadot - il y a 16 minutes Sciences

Si vous avez des goûts inhabituels en matière de relaxation, cette compilation d'essais nucléaires fraîchement déclassifiés devrait vous ravir.

C’est vendredi et il ne vous reste que quelques heures de boulot avant un week-end bien mérité. Vous pouvez alors choisir de participer au libéralisme en maximisant vos perfs de productivité pour enrichir le Capital avant le repos inutile de la fin de semaine. Ou alors, vous pouvez profiter de ces dernières heures pour chiller devant le spectacle de la puissance destructrice d’une bombe nucléaire et imaginer le monde post-apocalyptique naître des cendres d’une humanité trop belliqueuse et autodestructrice.

Entre 1945 et 1962, les États-Unis ont fait 210 tests d’armes nucléaires. Ceux du Lawrence Livermore National Laboratory ont été déclassifiés récemment grâce à l’action d’un scientifique qui a mis en avant la préservation du patrimoine vidéo. En effet, les films étaient en train de pourrir et la numérisation des bandes semblait être leur seule chance de survie. La plupart d’entre elles sont sur YouTube, à jamais visibles par le commun des mortels.

On vous laisse contempler la Fin de Toutes Les Choses.