Bethesda a très envie de faire craquer les joueurs en proposant une version d'essai et une réduction pour son FPS Prey.

Pas du tout piqué des hannetons, le reboot Prey profite du calendrier favorable du mois d’août pour tenter une nouvelle percée dans les consoles et PC des joueurs qui n’auraient pas encore craqué depuis sa sortie en mai dernier. Pour ce faire, Arkane Studios et Bethesda font coup double en mettant à disposition une version d’essai couplée à une réduction de 50 % sur le prix de vente jusqu’au 29 août (ce qui fait passer le jeu à 29,99 € sur les plateformes de téléchargement). Une manière de rappeler qu’il existe avant que les mastodontes de fin d’année n’arrivent.

Prey à télécharger la démo

Une démo existait déjà sur PlayStation 4 et Xbox One mais elle était jusqu’alors inédite sur Steam. Elle permet bien évidemment de découvrir le début de ce FPS se déroulant dans un univers SF (l’introduction comprend le choix d’incarner un homme ou une femme). Comme souvent avec ce genre d’aperçu, la progression est conservée afin que vous puissiez reprendre votre partie en cas d’achat de la version complète. Une excellente idée pour éviter de forcer les gens à tout refaire.

On ne sait pas combien de temps exactement dure la démo mais c’est certainement plus que le record de speedrun (6 min et 59 secondes sans temps de chargement). Car oui, avec quelques astuces, il est bel et bien possible de terminer Prey en deux temps trois mouvements.