Blizzard Entertainment avait prévu de changer nom de Battle.net, sa plateforme en ligne. Le géant américain a finalement retrouvé la raison en conservant l'appellation emblématique.

Qu’on se le dise, on s’est tous demandés quelle mouche avait piqué Blizzard Entertainment au moment où il a changé le nom Battle.net pour Application Blizzard il y a quelques mois. Il était effectivement étonnant de voir le géant américain se risquer à la confusion alors que sa plateforme en ligne existe depuis maintenant plusieurs décennies. Une confusion qui, d’ailleurs, s’est matérialisée quand Bungie et Activision ont annoncé que la version PC de Destiny 2 utilisera Battle.net… et pas Application Blizzard. Ce qui revient à dire que, même au sein du groupe, on n’était pas vraiment prêts à abandonner la marque emblématique.

Battle.net devient Application Blizzard qui redevient Battle.net

Et finalement, à la surprise générale (ou pas), Blizzard Entertainment a pris la décision de rétropédaler. Battle.net va redevenir Battle.net, à ceci près que le logo se verra flanqué de Blizzard en plus pour devenir Blizzard Battle.net (qui deviendra le nom officiel dans les outils de communication). Dans son communiqué, la firme précise qu’elle s’attendait à ce que le « changement soit un défi », comprenant que « Battle.net signifie quelque chose de spécial, représentant des années d’histoire et de joie partagées, de communauté et d’amitié, pour nous tous et nos joueurs ».

Blizzard ajoute : « Battle.net est le centre nerveux de notre plateforme pour les jeux Blizzard et le tissu qui connecte nos joueurs depuis 1996. La technologie est restée la même, mais après avoir réfléchi à nouveau au changement de marque et avoir écouté vos retours, nous sommes tombés d’accord pour dire que le nom doit également rester le même ». Maintenant, on peut lâcher un gros ouf de soulagement et continuer à parler de Battle.net comme avant. Sans que ça soit une relique du passé, s’entend. Un juste retour des choses.