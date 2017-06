Vidéo : Télémasturbation : PornHub synchronise ses vidéos friponnes avec vos jouets sexuels Corentin Durand - il y a 58 minutes Pop culture

Le sexe connecté n'a jamais fini de s'inventer. Au fur et à mesure du développement des sex toys connectés, avec des API plus ou moins ouvertes, les possibilités offertes par nos bons vieux godemichets se démultiplient. Aujourd'hui, PornHub voudrait jouer au home-cinema porno « 4D ».

Les cinémas 4D n’ont pas forcément le vent en poupe en Europe, mais chacun tombera d’accord sur le fait que sur le papier, ajouter des « sensations » à des contenus vidéos peut changer notre approche de ces derniers. Telle est donc l’ambition de PornHub qui pour une expérience toujours plus immersive veut connecter vos sextoys aux contenus que vous regardez sur la plateforme.

Si vous possédez un des appareils compatibles, un Fleshlight Launch (la vidéo est un must-see) ou un Kiroo Onyx, vous pourrez donc ajouter le toucher à la vue.

En effet, une petite poignée de vidéos pornographiques dites interactives a été mise en ligne par le géant polisson américain. Ces dernières contiennent une sorte de patron de comportements que peuvent lire les appareils susmentionnés. Le Fleshlight Launch — un masturbateur automatique — une fois connecté, suivra ensuite les mouvements de la vidéo.

Si deux marques de sextoys sont aujourd’hui supportées, à l’avenir d’autres viendront s’ajouter dont OhMiBod (et ses sex toys open source), We-Vibe ou encore Lovense. Ces mises à jour permettront notamment le support des godemichets en plus des machines à branler. Engadget, qui s’est adonné à un test du Fleshlight, regrette que le contenu proposé soit encore très limité à du « bon vieux sexe ». Patience : Ufeel, la startup qui produit ces vidéos promet la réalisation de cinq nouveaux contenus par jour… et des vidéos en réalité virtuelle.

À vos joujoux.