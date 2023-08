Le Texas a voté une loi imposant aux sites pornographiques de contrôler l’âge de leurs visiteurs. Les méthodes nécessaires à l’application de cette loi seraient dangereuses pour les utilisateurs, selon Pornhub. Le site a porté plainte pour bloquer la loi.

Il n’y a pas qu’en France que les sites pornographiques sont visés par des lois essayant d’encadrer la vérification de l’âge des utilisateurs. Aux États-Unis, après la Louisiane en janvier 2023, c’est le Texas qui vient de voter une loi concernant le contrôle de l’âge. La loi en question exige que les sites web hébergeant du contenu pour adultes mettent en place des mesures strictes de vérification de l’âge des utilisateurs pour empêcher l’accès aux mineurs.

Pornhub estime cependant que cette loi ne serait pas constitutionnelle. Le site a porté plainte le 4 août 2023 contre l’État américain, rapporte Vice, avec plusieurs autres représentants de l’industrie du porno. La plainte vise à faire bloquer la loi, qui doit être appliquée dès le 1er septembre.

Source : Capture d’écran

Une loi « anticonstitutionnelle » selon Pornhub

La loi en question impose aux sites de vérifier l’âge des visiteurs de plusieurs manières. Selon Texas Public Radio, les utilisateurs devront ainsi « soumettre des photos d’identité, des scans faciaux ou d’autres informations, soit à des entreprises tierces, soit aux sites eux-mêmes » afin de pouvoir accéder aux sites. En plus de cette vérification, les sites pornographiques seraient également obligés d’afficher le message « Avertissement des services de santé et des services sociaux du Texas » en gros sur leur page d’accueil.

Selon Pornhub et les autres plaignants, les méthodes choisies pour vérifier l’âge sont « les moins efficaces mais aussi les plus restrictives ». Le véritable objectif de la loi ne serait pas de protéger les mineurs, mais « d’étouffer la liberté d’expression protégée par la Constitution que l’État n’apprécie pas », peut-on lire dans la plainte.

Porhub indique également que les mineurs pourraient facilement utiliser des VPN afin de continuer à avoir accès à leur site, et qu’un filtrage du contenu sur l’appareil serait une meilleure méthode pour restreindre l’accès à la pornographie pour les enfants.

Site X Validation // Source : Numerama

L’application de la loi pourrait de plus avoir un impact négatif sur la vie privée des utilisateurs et pourrait potentiellement entraîner la divulgation de données sensibles, soutient le site. « Si les progrès technologiques rapides peuvent laisser penser qu’il est facile de vérifier l’âge, il n’existe en fait aucune méthode actuelle qui ne comporte pas d’inconvénients et de préjudices inhérents et inacceptables », peut-on lire dans la plainte.

Une loi similaire est d’abord entrée en vigueur en Louisiane, où une plainte a également été déposée. Le procès n’a cependant pas encore été résolu, précise Texas Public Radio. Depuis, le trafic web de Pornhub dans l’État a chuté de 80 % — la même chose pourrait bien se produire au Texas dans les semaines qui viennent.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.