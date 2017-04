Bethesda Softworks, l'éditeur de Dishonored 2, annonce que les premières missions de son jeu vidéo seront jouables gratuitement le 6 avril sur PC, PS4 et Xbox One.

Jadis, les studios de jeux vidéo proposaient des démos pour essayer de séduire de nouveaux clients. Aujourd’hui, la tendance est plutôt au week-end gratuit (ou parfois moins). Des éditeurs comme Ubisoft et Blizzard ont par exemple proposé de jouer à The Division et Overwatch gratuitement le temps d’un week-end. Dans le même genre, Sony et Microsoft ont aussi proposé aux joueurs de découvrir sans payer le multijoueur sur PS4 et Xbox One pendant quelques jours.

C’est ce que propose à son tour Bethesda Softworks. Le studio américain, connu de tous pour ses licences comme The Elder Scrolls et Fallout, propose de jouer quelques heures à Dishonored 2, un jeu qui a été développé par Arkane Studios. L’accès se fera le 6 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. À noter que si vous avancez suffisamment dans le jeu lors du test et que celui-ci vous plait, votre progression sera conservée, de sorte que vous pourrez reprendre là où vous en étiez si vous l’achetez.

Une démo pour donner envie

Contrairement à The Division et Overwatch, tout Dishonored 2 ne sera pas gratuit le 6 avril. Ce sont juste les premières missions qui le seront. En effet, le titre d’Arkane est d’abord un jeu en solo : il n’est donc pas raisonnable de proposer l’accès entier au jeu, fût-ce une seule journée. Les joueurs qui auraient fortement avancé dans le jeu ou l’auraient fini n’auraient en effet plus de raison de l’acheter. C’est un peu différent pour The Division et Overwatch, qui sont des jeux multijoueurs dans lesquels il n’y a pas vraiment de « fin ».

Le 6 avril, vous pourrez effectuer les trois premières missions de la campagne en incarnant au choix l’impératrice Emily Kaldwin ou le protecteur royal Corvo Attano, détaille Bethesda. Pour obtenir la version d’essai, il faudra se rendre sur la page consacrée à Dishonored 2 en fonction de votre plateforme (PlayStation Store, le Marché Xbox Games et Steam). À noter que le jeu, bien que salué par la critique et le public et honoré de nombreuses distinctions, n’est pas à mettre dans toutes les mains : il est en effet déconseillé aux moins de 18 ans.

La démo proposée par Bethesda est en tout cas une bonne occasion de tâter un peu du jeu avant de passer à la caisse. Même si son prix a nettement diminué depuis la sortie du titre en novembre 2016, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de débourser 60 euros, il faut toujours sortie de sa poche quelques dizaines d’euros sans avoir la certitude que le titre nous plaira. L’initiative proposée par l’éditeur est donc tout à fait bienvenue.