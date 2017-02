Sony prendra le relais de Microsoft la semaine prochaine en offrant du multijoueur gratuit aux possesseurs de PS4. Adieu vie sociale.

Après Microsoft, qui a décidé d’ouvrir le multijoueur à tous les possesseurs de Xbox 360 et Xbox One du 16 au 19 février, soit jusqu’à la fin du week-end, Sony a décidé d’emboîter le pas à la firme américaine.

A partir de 11h du matin le 22 février et jusqu’à 1h du matin le 27 du même mois, tous les utilisateurs seront considérés comme des membres PlayStation Plus (l’abonnement à 49,99 € par an), une condition indispensable sur PlayStation 4 pour jouer avec ses amis ou de parfaits inconnus via Internet.

Idéal pour les vacanciers des zones A et B

Sony suit ainsi un principe simple : il n’y a pas meilleur moyen de promouvoir un service que de le faire essayer gratuitement. En revanche, contrairement à Microsoft, Sony ne proposera pas de jeu temporairement gratuit pendant ce laps de temps.

Sony en profite pour rappeler qu’« avec le service PlayStation Plus, vous avez aussi droit à deux jeux PS4 par mois, ainsi que des remises exclusives sur le PlayStation Store. » Comme chez la concurrence.