Avec le Xbox Game Pass, Microsoft espère diversifier ses sources de revenus sur les abonnements en ligne. Le service, disponible à partir du printemps pour 9,99 € par mois, permet de jouer en illimité à un catalogue de plus de 100 jeux Xbox One et Xbox 360 rétrocompatibles.

Les services d’abonnement devenus courants dans le monde du streaming musical se répandent dans le jeu vidéo : Microsoft vient de dévoiler le Xbox Game Pass, qui permettra, moyennant 9,99 euros par mois, de jouer de manière illimitée à plus de 100 jeux Xbox One et Xbox 360 rétrocompatibles.

Dès son lancement prévu au printemps, le service proposera des titres tels que Halo 5 : Guardians, Payday 2, NBA 2K16 (l’avant-dernier sorti…) et SoulCalibur II.

Le Xbox Game Pass repose sur un partenariat avec des éditeurs de renom tels que Sega, Bandai Namco, Capcom ou encore 2K Games. Les jeux du catalogue sont téléchargeables et jouables pendant toute la durée de l’abonnement, dont l’expiration entraîne logiquement la fin de l’accès, sachant qu’il est résiliable à tout moment, sans engagement. Le catalogue sera mis à jour chaque mois, certains titres cédant leur place à des nouveautés.

Une réduction pour tout achat permanent

Les abonnés de ce nouveau service auront aussi accès à certains jeux pendant un temps limité, même si Microsoft n’a pas détaillé cette option. Enfin, les joueurs convaincus par ce catalogue dématérialisé pourront s’acheter durablement le jeu de leur choix avec une réduction de 20 %.

Si les abonnés Xbox Live Gold auront droit à un accès anticipé au Xbox Game Pass, les membres du programme Xbox Insider peuvent le tester dès aujourd’hui. Pour les autres, il faudra attendre une date de sortie précise, que Microsoft promet de dévoiler à l’approche du jour J.