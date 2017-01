Microsoft dresse le bilan de l'année 2016, une année anniversaire, de sa division jeux vidéo.

Microsoft a tiré le bilan de l’année 2016 du côté de son offre affiliée à la marque Xbox, fêtant ses quinze ans et partagée entre la console Xbox One et les fonctionnalités gaming de Windows 10. Cela fait un petit moment que le géant américain ne communique plus sur les chiffres de ventes de sa console — depuis que Sony cartonne avec sa PlayStation 4 en réalité. À la place, il se rassure avec les performances de son service Xbox Live, sa plus grande force à n’en point douter. Et il en faut pour répondre aux 53,4 millions de PS4 vendues…

Des jeux en 2017 ?

On apprend ainsi que l’engagement sur le Xbox Live observe une augmentation de 23 % sur la période novembre/décembre, celle pendant laquelle Sony a écoulé 6,2 millions de PS4. Plus concrètement, cela donne quand même un temps de jeu estimé à 3,9 milliards d’heures, dont 2,5 milliards rien que durant le onzième mois de l’année (+ 126 %).

À part ça, si les joueurs ont pu découvrir 400 nouvelles productions sur Xbox One en 2016, ils ont quand même beaucoup profité de la rétrocompatibilité des titres Xbox 360 (265 millions d’heures). Ils ont malgré tout perdu du temps à imaginer des manettes via le Xbox Design Lab : 2,4 millions de créations.

Sans surprise, les grosses licences de la marque ne déçoivent pas. Sans réel concurrent, Forza Horizon 3 a mis tout le monde d’accord dans la catégorie course, permettant à la franchise Forza de franchir le cap des 14 millions de joueurs sur Xbox One et Windows 10. De son côté, Gears of War 4 revendique 23 millions de matches en ligne depuis son lancement. Les deux blockbuster auront droit à des extensions très bientôt.

Microsoft se projette bien évidemment sur 2017. On y voit Project Scorpio pour la partie hardware mais pas grand-chose, pour le moment, point de vue software…