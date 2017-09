Apple et Microsoft ne comptent pas baisser les bras face à la suppression, annoncée par Donald Trump, d'un programme de régularisation de migrants arrivés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance. Les deux géants comptent venir en aide aux salariés concernés mais aussi contribuer à trouver une solution législative au problème.

L’opposition de Microsoft et d’Apple — parmi d’autres grandes entreprises de la tech — n’a visiblement pas suffi à convaincre Donald Trump de faire machine arrière sur le programme Daca (Deffered Action for Childhood Arrivals). Son administration vient d’annoncer sa suppression, ce mardi 5 septembre, alors qu’il permettait, depuis son adoption par Barack Obama en 2012, à plus de 750 000 jeunes immigrants arrivés clandestinement sur le territoire américain de continuer à vivre et travailler légalement aux États-Unis.

Comme l’a expliqué le ministre de la Justice, Jeff Sessions, la disparition du Daca est prévue pour mars 2018, le temps de laisser les parlementaires trouver une solution alternative potentielle. Barack Obama avait en effet adopté le Daca par décret afin de pallier temporairement le problème face à l’impasse parlementaire. Le Daca a depuis bénéficié à 752 154 personnes.

Sur Twitter, Donald Trump a également prôné une potentielle solution au Congrès, même s’il est bien conscient qu’un accord entre Républicains et Démocrates, divisés sur la question, paraît hautement improbable : « Le Congrès a désormais 6 mois pour légaliser le Daca (ce que l’administration Obama a été incapable de faire). S’ils n’y parviennent pas, je me repencherai sur le problème ! »

Congress now has 6 months to legalize DACA (something the Obama Administration was unable to do). If they can't, I will revisit this issue !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017