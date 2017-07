Après avoir supprimé, pendant le week-end, des applis VPN permettant de contourner la censure en Chine, Apple a reconnu s'être conformé à la législation chinoise adoptée récemment, qui renforce encore les restrictions gouvernementales sur le web. Apple

Ce week-end, la suppression d’applis VPN — qui permettent de contourner la censure instaurée par le gouvernement chinois sur le web — de l’Apple Store chinois par Apple n’est pas passée inaperçue.

Le service ExpressVPN a signalé cette disparition soudaine samedi 29 juillet, en publiant le message qui lui a été envoyé par Apple pour signaler ce changement particulièrement critique puisqu’il empêche ses utilisateurs habituels d’accéder à des sites interdits comme Google, YouTube ou différents médias.

L’entreprise a dénoncé cette atteinte aux libertés des internautes : « Nous sommes déçus de cette décision car il s’agit de la mesure la plus draconienne prise, à ce stade, par le gouvernement pour bloquer l’usage des VPN, et nous sommes perturbés de voir Apple aider les efforts de censure d’Apple. »

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store.

— Star VPN (@star_vpn) July 29, 2017