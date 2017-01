Le ministère de l'économie et des finances annonce la disponibilité du simulateur de calcul pour le montant de l'impôt 2017 qu'il faudra payer sur les revenus de 2016.

Vous vous demandez quel sera le montant de l’impôt 2017 que vous devrez payer sur les revenus de 2016 ? Sachez que vous pouvez dès à présent connaître la somme que le fisc vous réclamera en vous rendant sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr. En effet, la direction générale des finances publiques vient d’annoncer la disponibilité de son simulateur de calcul.

À cette occasion, les services fiscaux invitent les Français à opter de préférence pour le prélèvement mensuel ou à l’échéance ; Bercy note que la grande majorité des usagers (7 sur 10) l’ont déjà adopté. Par ailleurs, sauf changement de majorité et désir de détricoter ce qui a été accompli, le ministère « rappelle que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2018 ».

Des impôts de plus en plus en ligne

Depuis 2012, le ministère des finances propose une application mobile (pour Android et pour iOS) permettant de déclarer et payer ses impôts depuis son smartphone. Il s’agit d’une alternative au site web classique impots.gouv.fr, dont on peut bénéficier en entrant ses identifiants ou en passant par le code QR de sa feuille d’impôt. Le reste de l’application reprend sans surprise les fonctionnalités et les rubriques du site.

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu survient alors que le fisc, depuis 2016, a commencé à rendre obligatoire la déclaration des revenus par Internet. Au départ, seuls les plus hauts revenus étaient concernés. Mais d’ici 2019, date à laquelle cette mesure sera généralisée et obligatoire, le nombre de personnes concernées par ce changement s’accroîtra d’année en année.