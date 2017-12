Après avoir sorti Apple Pay et son offre Mastecard Metal, N26 lance un crédit à la consommation en France.

La banque allemande N26 va vite, très vite. Il y a quelques jours, elle ouvrait sur notre territoire une offre Metal dédiée aux professionnels qui voyagent. Aujourd’hui, elle annonce le déploiement de son offre de crédit à la consommation en France, en partenariat avec Younited Credit. Pour le dire vite, vous pouvez souscrire à un prêt de 1 000 à 40 000 € en trois clics depuis l’application N26. La validation définitive du prêt se fait en 24 heures ouvrées et le taux est à 4,59 %. Pour 5 000 € à rembourser sur 24 mois, on se retrouve donc à payer des mensualités de 218,24 € pour un total à rembourser de 5 237 €.

Si l’on compare rapidement l’offre de N26, on s’aperçoit qu’elle n’est pas la moins chère : pour le même type de prêt, un Cofinoga peut proposer un taux à 3,29 % sur 24 mois, avec des mensualités de 215,44 € et un total de 5 170,57 €. En revanche, une banque traditionnelle comme la Société Générale proposera un prêt de ce genre pour un taux de 5,73 % et un total de 5 243 € à rembourser. Selon votre banque et votre projet, l’offre de N26 sera donc plus ou moins intéressante.

Après un lancement qui s’adressait aux curieux tentés par la nouveauté, la néobanque entièrement sur smartphone commence aujourd’hui à déployer des services qui la rapprochent d’une banque traditionnelle — l’efficacité N26 en prime. Pour le meilleur ?

L’offre est déjà disponible sur l’application iOS et sera lancée sur l’application Android début 2018.