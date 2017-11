Attendue de longue date par les clients d'Airbnb, la possibilité de partager la note au moment de réserver une location est désormais une réalité. La personne chargée de la réservation paye sa part : les autres membres du groupe s'acquittent ensuite de leur propre note.

« L’un de nous paye, et les autres le remboursent ensuite ? » À compter de ce 28 novembre 2017, les utilisateurs qui souhaitent partager les frais d’une location n’ont plus besoin de savoir qui doit sortir la carte bleue — et qui doit rembourser qui — lors d’une réservation sur Airbnb.

La plateforme de location de logements entre particuliers permet désormais à ses clients réservant pour plusieurs personnes de partager les frais au moment de choisir une location.

La personne chargée de réserver ne paye que sa part

En février 2017, Airbnb s’était offert la startup Tilt, spécialisée dans le transfert d’argent entre particuliers, pour la somme de 12 millions de dollars. Ce rachat laissait déjà deviner que la plateforme songeait à instaurer le partage de la note pour ses utilisateurs.

Désormais, au moment d’effectuer une réservation, le montant total est divisé par le nombre de personnes du groupe. Celui ou celle qui est chargé(e) de la réservation est alors débité(e) de sa propre partie des frais.

72h pour régler la note

Les factures restantes sont alors placées « en attente de paiement » : les autres clients ont jusqu’à trois jours pour se connecter sur Airbnb et régler leur part du montant. Dans le cas où ces derniers seraient en retard, la plateforme accorde vingt-quatre heures supplémentaires à l’organisateur pour régler la somme.

Si le délai est écoulé, la réservation est annulée et les personnes ayant payé leur part du montant sont remboursées.

La possibilité de partager la note d’une réservation avait été demandée par de nombreux clients du service. En décembre 2016, le CEO d’Aibnb Brian Chesky avait sollicité les usagers de sa plateforme sur Twitter, les invitant à préciser la nouveauté dont ils voulaient bénéficier en 2017. Au mois de juin, Airbnb avait commencé à tester une option permettant de partager les frais d’une réservation entre les membres d’un groupe.

En plus de satisfaire la demande de sa clientèle, la fonctionnalité devrait plutôt être bénéfique pour Airbnb : l’entreprise estime que 30 % des réservations effectuées amènent de nouveaux utilisateurs sur Airbnb. La possibilité de partager la note pourrait donc améliorer cette tendance.