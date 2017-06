Airbnb expérimente une option qui permet de partager la note au moment de la réservation, afin que la question financière ne soit plus une source de tracas dans un groupe d'amis.

C’est peut-être une situation que vous avez déjà vécu pendant un voyage entre potes. Quand vient le moment de payer ce que vous devez à la personne qui vous a loué son domicile que vous avez réservé pour vos vacances, il y a généralement quelqu’un dans le groupe qui a la responsabilité d’aligner la monnaie. Il doit donc soit prendre en charge les frais et se faire rembourser ensuite par les autres ou collecter d’abord les sous avant de payer le propriétaire du logement.

Dans le premier cas, ça peut être une somme conséquente à sortir de sa poche et il faut compter sur ses compagnons de voyage pour qu’ils assument rapidement leurs parts de la location, en vous faisant un virement ou en vous passant du liquide. Dans le second, il faut espérer que personne ne fasse défaut au moment de rembourser, auquel cas cela peut vite créer un malaise dans le groupe voire des tensions. Pas génial pour vos vacances ou pour la bonne entente générale.

C’est pourquoi la fonctionnalité qu’est en train de tester Airbnb est à suivre avec attention : selon une information de The Next Web, le célèbre service de location et de réservation de logements de particuliers expérimente le partage de la note, de façon à ce que chacun paie sa part sans que celui-ci qui réserve ne se retrouve oblige de tout payer et de devoir ensuite contacter une par une chaque personne du voyage pour lui rappeler le montant qu’elle doit.

Selon les options consultées par The Next Web, il est possible de scinder la note jusqu’à seize parts — ce qui est considérable : il est extrêmement rare de partir avec autant de monde en vacances. Airbnb a confirmé l’existence d’un test auprès de sa communauté, mais seule une toute petite portion des membres y est confrontée. L’on espère toutefois qu’elle sera conservée et étendue à l’ensemble de la plateforme afin de faciliter l’aspect financier des vacances.