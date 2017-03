Crytek Black Sea devient Creative Assembly Sofia sous l'égide de SEGA Europe.

Pour Crytek, l’année 2016 s’est terminée sur une très mauvaise nouvelle : la fermeture de cinq de ses sept studios, une décision touchant plus de 150 personnes. Cette restructuration est bien évidemment une opportunité pour d’autres éditeurs de parfaire leur croissance et, à cet effet, SEGA n’a pas attendu très longtemps pour aller faire son marché. La firme nippone a donc racheté Crytek Black Sea, l’antenne située à Sofia, en Bulgarie. Elle renforce Creative Assembly, connu pour sa franchise Total War ou encore Alien : Isolation.

Bonjour Creative Assembly Sofia

Crytek Black Sea, qui a travaillé sur le MOBA Arena of Fate, devient tout simplement Creative Assembly Sofia et s’ajoute aux trois structures implantées au Royaume-Uni. Jurgen Post, président de SEGA Europe, justifie cette acquisition par la volonté de faire grandir Creative Assembly, « Le rachat de Crytek Black Sea améliore davantage les capacités de développement de SEGA Europe et renforce notre aptitude à créer du contenu varié pour nos licences. Creative Assembly Sofia travaillera exclusivement sur des projets pour Creative Assembly et sera un véritable atout compte tenu des nombreux jeux non annoncés en préparation. »

C’est l’autre annonce se cachant dans le communiqué : Creative Assembly, revendiquant désormais plus de 500 salariés en tout, bosse sur des titres mystérieux. On sait déjà qu’il y aura une suite pour Total War : Warhammer et on n’exclut pas un Alien : Isolation 2 qui profiterait de la sortie du nouveau film au cinéma, intitulé Alien : Covenant.