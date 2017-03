ChargePoint, l'un des leaders en matière de bornes de recharge électrique pour automobile, a obtenu 82 millions de dollars d'investissement pour installer son dispositif en Europe.

L’expansion des bornes électriques en Europe est vouée à se poursuivre grâce à l’investissement de 82 millions de dollars obtenu par ChargePoint, l’une des entreprises leader dans ce secteur, avec 30 000 bornes électriques installées aux États-Unis et en Australie. La société américaine peut se targuer d’avoir obtenu le support financier du géant allemand Daimler, détenteur, notamment, des marques Mercedes et Smart.

ChargePoint ambitionne de poser les bases du « réseau de bornes électriques le plus intelligent et étendu d’Europe. » En effet, l’Europe, avec la Chine, est l’un des principaux marchés stratégiques pour les véhicules électriques, qui commencent notamment à se diffuser en Norvège, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

L’Europe au cœur de concurrence entre fournisseurs de bornes électriques

L’entreprise lancera en juillet prochain son ChargePoint Express Plus, une borne électrique ultra-performante capable de diminuer le temps de recharge moyen de 800 %, selon elle.

Axel Harries, cadre chez Mercedes-Benz, explique cet investissement : « Daimler s’est engagé pour soutenir la mobilité électrique du futur avec un écosystème de solutions de transports connectées, autonomes, partagées et électriques. »

En Europe, la concurrence entre fournisseurs de bornes électriques s’agrandit donc maintenant que ChargePoint rejoint plusieurs entreprises, comme Tesla, et PlusSurfing, mais ces dernières sont installées seulement dans des zones spécifiques.