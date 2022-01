Le premier véhicule 100 % électrique de Bugatti n’est pas une voiture

Bugatti se lance sur le segment des véhicules 100 % électriques. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une hypercar ultra chère, mais… d’une trottinette !

Bugatti est désormais un acteur du segment des véhicules 100 % électriques. Mais celles et ceux qui s’attendaient à voir débarquer une hypercar ultra chère, à retrouver sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo (qui adore la marque), risquent d’être déçus. Comme rapporté par The Drive dans un article publié le 10 janvier 2022, Bugatti s’est associé à Bytech International pour concevoir une… trottinette — présentée dans le cadre du CES 2022.

C’est donc avec un véhicule à deux roues que Bugatti se lance dans le domaine du 100 % électrique. On est loin des ambitions nées au moment de l’acquisition par Rimac, qui préfigure l’arrivée d’un vrai bolide dans les années à venir. En attendant, on pourra crâner au guidon d’une trottinette aux jolies finitions. On espère simplement qu’elle ne coûtera pas le prix d’une Clio.

Bugatti se lance dans l’électrique avec une trottinette

La trottinette de Bugatti, assemblée à partir d’un alliage en magnésium, est décrite comme aérodynamique et fonctionnelle. La vitesse de pointe peut atteindre les 30 km/h grâce à un moteur de 700 W (en mode Sport). Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 10 Ah, capable de fournir une autonomie de 35 kilomètres en une seule charge (comptez 4 heures pour faire le plein sur une prise domestique). La Mi Scooter Pro de Xiaomi, l’une des références du marché, fait un peu mieux sur ce critère avec 45 kilomètres d’autonomie. Elle est cependant moins puissante (300 W).

Le produit de Bugatti compte faire la différence sur son design, articulé autour d’une signature lumineuse affirmée. Pour preuve, à l’arrière, on retrouve un petit dispositif qui projette le logo sur le sol — inutile, mais joli. La trottinette intègre des clignotants (positionnés aux extrémités du guidon) et un écran est présent pour fournir des informations sur la conduite (vitesse, mode, autonomie restante).

« Bugatti est au pinacle de l’excellence automobile. Collaborer avec une entreprise comme Bytech nous offre l’opportunité d’étendre notre cible sur le segment de l’électromobilité grâce à un produit que tout le monde peut apprécier », indique Wiebke Stahl, directeur de Bugatti International. Il est vrai que peu de gens peuvent se payer une voiture Bugatti, alors qu’une trottinette plus abordable pourrait faire dire fièrement à n’importe qui : « Je roule en Bugatti 😎 ».