[Deal du jour] Voilà une affaire à ne pas manquer si vous souhaitez vous offrir un excellent scooter électrique. Le très convaincant Silence S01 est actuellement au prix de 5 490 euros : il n’a jamais été aussi peu cher.

Testé dans nos colonnes il y a quelques mois seulement, et salué d’un petit 10/10 pour l’occasion, le scooter électrique Silence S01 profite actuellement d’une réduction de 400 euros. C’est le cas dans sa version blanc basique : les autres coloris et versions connectées (la plus récente) ne sont malheureusement pas en promotion. Equivalent 125 cc, le véhicule multiplie les arguments qui nous avaient séduits lors de notre test du deux-roues électrique de Silence. Pour 5 490 euros, c’est l’une des meilleures affaires actuellement.

Il est possible de le payer en 3 fois sans frais. Notez que ce prix ne prend pas en compte les éventuels accessoires, les frais de préparation et carte grise (144 euros), les facultatifs frais de gravage et d’inscription Argos (98 euros), ou à l’inverse le bonus écologique (900 euros). La livraison elle est gratuite.

Silence S01 // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Silence S01 ?

Outre son look original et son tableau de bord lisible, le Silence S01 brille surtout par son excellente autonomie. On parle de 130 kilomètres annoncés et respectés, pour une vitesse maximum de 95 km/h. Cela se paye par une batterie imposante (40 kg, tout de même), qui a au moins le mérite d’être aisément transportable grâce à son format valise roulante, et silencieuse lors de la recharge. Maniable et fin, ce scooter électrique est certes un peu long et pas à la portée de toutes les bourses, mais il se montre très convaincant dans ses trois modes de conduite, éco, city et sport. Il brille notamment par sa réactivité. Pour plus de détails, n’hésitez pas à aller lire notre test complet du Silence S01.

Quelles options pour le Silence S01 ?

Outre quelques petits accessoires comme un antivol (98 euros), un support smartphone (75 euros) ou encore un support top case (99 euros) et le top case qui va avec (249 euros), le Silence S01 peut venir équipé d’un tablier de protection (149 euros), d’un pare-brise (261 euros) ou encore d’un dosseret passage (90 euros).

