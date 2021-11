Niu a dévoilé deux scooters et une moto électriques à l'occasion du salon EICMA, situé à Milan. Le plus ambitieux des deux-roues mise sur la vitesse de pointe et l'accélération, ce qui est nouveau pour lui.

Sur le segment des deux-roues électriques, Niu est une marque qui compte et, par extension, qu’on suit de près. Elle sait même être étonnante, à l’image du scooter NQi GTS Sport — qu’on n’aurait pas cru si performant à l’essai. À l’occasion du salon EICMA de Milan, l’entreprise fait logiquement le plein d’annonces avec trois nouveaux produits : les scooters MQi GT Evo et NQi GTS, et la moto RQi Sport.

Dans son communiqué publié le 23 novembre, Niu met logiquement en avant le nouveau MQi GT Evo, un scooter qui mise sur la vitesse pour convaincre. Pour y parvenir, les ingénieurs ont mis au point un nouveau moteur puissant — le plus puissant qu’ils n’aient jamais créé, à l’échelle de Niu (5 kW, ce qui n’est pas nouveau chez les concurrents). En résulte une vitesse de pointe de 100 km/h et un passage de 0 à 60 km/h chronométré en 6 secondes.

Trois nouveaux deux-roues électriques chez Niu

Malgré la puissance embarquée, le MQi GT EVO parvient à proposer une autonomie convenable, qui s’appuie sur deux batteries amovibles pour atteindre les 85 kilomètres. Une charge complète ne demandera que quatre heures de votre temps, tandis qu’une dizaine de kilomètres pourra être récupéré en une vingtaine de minutes.

La fiche technique du scooter est complétée par la fonction démarrage sans clé, l’antivol électronique, le partage d’une clé numérique via l’application ou encore le tableau de bord en couleur.

Le MQi GT EVO sera disponible à compter du 1er mars 2022, au prix de 4 999 €, un prix concurrentiel pour un vrai équivalent 125, qui le rapproche du Rider 5000.

Des petites évolutions pour le NQi GTS, qui va aller un peu plus vite

Moins ambitieux et plus accessible (4 199 €), le NQi GTS héritera quand même de certaines évolutions dans sa version 2022. Un nouveau moteur lui permettra d’atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h (10 km/h de plus que le NQi GTS Sport) avec, là encore, une autonomie préservée (70 kilomètres). Il sera par ailleurs équipé du même écran de bord que le MQi GT EVO. Le lancement est aussi calé au 1er mars 2022.

La RQi Sport, la moto électrique tant attendue de Niu

Attendue pour le 1er juillet de la même année, la moto RQi Sport se dévoile enfin en version finale. Retardée à cause de la pandémie de coronavirus, elle avait été présentée au CES 2020, ce qui commence à dater. Urbaine, la RQi Sport devait à l’origine atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. Cette ambition a été ramenée à la baisse, à 110 km/h une fois qu’on enclenche le mode boost.

« Nous voulions donner aux usagers une quantité folle de couple sans compromettre l’autonomie pour les trajets quotidiens normaux, et ce mode est notre meilleure réponse », explique Niu. En somme, la RQi Sport est pensée pour se faufiler avec aisance. Le moteur, placé au centre, est alimenté par deux batteries amovibles de 36 Ah, pour une autonomie estimée à 110/120 kilomètres. Pour plus de sécurité, la moto est dotée de caméras à l’avant et à l’arrière. Le prix ? 6 999 €.

Crédit photo de la une : Niu Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo