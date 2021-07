BMW a présenté sa nouvelle solution de mobilité urbaine. Il s'agit d'un scooter 100 % électrique équivalent 125 au design très, très futuriste.

Depuis plusieurs mois, BMW Motorrad travaille sur un nouveau scooter 100 % électrique. Un premier aperçu avait été partagé en novembre 2020 avec le concept Definition CE 04. Le modèle de production, présenté le mercredi 7 juillet, n’a pas beaucoup évolué : la nouvelle solution de mobilité urbaine du constructeur, baptisée CE 04, affiche des lignes très, très futuristes.

BMW Motorrad prend un risque avec ce CE 04, un scooter longiligne à posture basse, équivalent 125 et capable d’aller jusqu’à 120 km/h. Ses formes anguleuses risquent de ne pas plaire à tout le monde. Et sa selle, décrite comme « flottante », semble ne jamais se terminer. Au moins, l’engin tranche avec le C Evolution, considéré comme une référence sur le segment des équivalents 125 cm3. À voir cependant si le confort est au rendez-vous, sachant que BMW Motorrad ne vise pas les longs trajets.

Futuriste jusque dans l’équipement

Au-delà de son design original, le BMW CE 04 se distingue par son équipement dernier cri. Au centre, se trouve un grand écran de 10,25 pouces doté d’une définition HD (1920 x 720 pixels). Pour BMW, cette surface d’affichage est suffisamment grande pour pouvoir montrer des données GPS sans écran additionnel. On pourra en tout cas naviguer très facilement entre les fonctionnalités et les informations liées à la conduite. BMW promet une expérience proche d’un smartphone. On pourra d’ailleurs ranger son téléphone dans un compartiment protégé, ventilé et doté d’un port USB-C pour pouvoir le recharger.

De série, le CE 04 offrira trois modes de conduite :

Mode Éco : accélération limitée et récupération d’énergie au maximum (freinage plus puissant quand on lâche l’accélérateur) pour privilégier l’autonomie ;

Mode Pluie : accélération limitée et plus sûre pour les conditions mouillées ;

Mode Route : accélération disponible à 100 %.

En option, on pourra ajouter un mode Dynamique, qui combine puissance d’accélération et récupération d’énergie au maximum, pour un comportement plus sportif.

Le scooter sera disponible en deux versions : la mieux lotie, celle qui nécessite un permis moto, offrira une puissance maximale de 31 kW, lui permettant d’avaler le 0 à 50 km/h en 2,6 secondes (vitesse maximale de 120 km/h). Sa batterie de 8,9 kWh lui offrira une autonomie maximale de 130 kilomètres. La version moins puissante, vendue au même prix (12 150 € en France), correspond à une déclinaison dégradée pour celles et ceux qui n’auraient pas le permis moto.

Les deux versions du BMW CE 04 :

CE 04 L3e-A1 CE 04 Puissance maximale 23 kW 31 kW 0 à 50 km/h 2,7 s 2,6 s 0 à 100 km/h 9,9 s 9,1 s Autonomie 100 km 130 km Permis moto Non Oui Vitesse max 120 km/h 120 km/h

Les premières livraisons du CE 04 sont attendues pour début 2022. La grille tarifaire commence à 12 150 €, avec une variante Pro à 13 220 €. Elle ajoute des options de confort comme des poignées chauffantes, une béquille centrale, une alarme ou encore un éclairage adaptatif.

