Porsche vient de divulguer les images d'un curieux prototype de van électrique qu'il avait imaginé en 2018, mais dont les photos n'avaient jamais été diffusées. Son look est pour le moins audacieux, mais il montre aussi comment le constructeur envisage l'innovation et la transformation de sa marque dans le temps.

Une camionnette électrique rouge écarlate, un nez agressif, des portières qui se voient à peine : le véhicule dont Porsche a récemment dévoilé de nombreuses images ne ressemble à aucune autre voiture de la marque de luxe. Il a été mis en avant dans le récent livre Porsche Unseen, une œuvre de 328 pages, vendue 68 euros, dans laquelle Porsche revient sur 15 design « top secrets » de véhicules qui n’ont jamais vus le jour, imaginés entre 2005 et 2018.

Comme l’a souligné le site Turbo.fr le 12 novembre 2020, le véhicule surnommé Porsche Vision Renndienst est en fait un prototype développé en 2018, mais dont les images n’avaient jamais été rendues disponibles au grand public. Ce concept-car n’est jamais entré en production : il s’agissait, pour le constructeur, de voir « comment la signature Porsche pouvait s’appliquer sur un segment totalement différent », relate le site GreenCarReports, citant la firme allemande.

Il est certain que cette camionnette — qui a bien existé à taille réelle, comme un concept qui aurait pu être montré dans les showrooms — ne ressemble en rien à ce que Porsche produit, surtout sur le segment électrique C’est en effet sur la Taycan, racée et puissante, que le constructeur s’est pour l’instant focalisé.

« Laisser vos pensées errer »

On peut voir sur les photos que l’organisation-même du véhicule était volontairement surprenante : il n’y a qu’une seule place pour le conducteur à l’avant, avec son siège calé au milieu de l’habitacle. La camionnette électrique était pensée pour pouvoir accueillir 6 personnes.

« Concernant les visions que nous développons, on ne pense pas à mettre en circulation tous les voitures auxquelles on pense, c’est plus une question de créer un espace créatif et nouer un lien avec le futur », a expliqué Michael Mauer, concepteur en chef de Porsche, dans le livre. « Il y a deux manières de continuer à se développer en tant que marque : soit vous améliorez vos produits à partir du présent, pas à pas — mais c’est difficile d’être vraiment innovants. Soit vous laissez libre cours à votre créativité. L’idée est de laisser vos pensées errer jusqu’à après-demain, puis ensuite de revenir à demain à partir de là. »

