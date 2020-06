Mercedes commence le teasing de la version commerciale de la berline EQS, intégrée à sa gamme 100 % électrique. On est très loin du concept futuriste comparé à un yacht.

En septembre dernier, à l’occasion du salon automobile de Francfort, Mercedes levait le voile sur le Concept Vision EQS, un prototype audacieux et ultra futuriste. Après le lancement du SUV EQC, le constructeur allemand a dans l’idée de lancer une berline capable de rivaliser avec la Model S de Tesla. Le teasing de la version commerciale de la EQS a commencé, comme le prouve cette image diffusée par Electrek le 3 juin.

Mercedes livre un aperçu l’arrière de la EQS (sous camouflage), qui diffère grandement du Concept Vision EQS — dont le look était de toute façon trop avant-gardiste. On remarquera que les feux arrières ressortent, donnant l’impression que la berline est équipée de deux mini réacteurs. Les ingénieurs semblent avoir conserver la silhouette du prototype, notamment cette vitre arrière longue et plongeante.

Mercedes va bientôt présenter la berline EQS

On peut découvrir un peu mieux la EQS dans cette vidéo diffusée le 3 juin par Inside EVs. Le propriétaire d’une Mini Cooper SE est tombé nez à nez avec la berline, en train d’être rechargée sur une borne du réseau Ionity (toujours sous camouflage). Grâce à cette courte séquence, on voit un peu mieux l’avant du véhicule aux dimensions comparables à la Classe S.

En tout cas, l’officialisation de la EQS semble imminente. On est très curieux de savoir à quel point les caractéristiques techniques différeront du Concept Vision EQS. Les promesses étaient les suivantes : 0 à 100 km/h englouti en moins de 4,5 secondes, vitesse maximale supérieure à 200 km/h, autonomie de 700 kilomètres (cycle WLTP) et recharge rapide à 350 kW. On ne sera pas aussi confiant sur l’autonomie, puisque l’EQC est limité à 414 kilomètres (cycle WLTP). Pour titiller la Model S, la EQS devra néanmoins se rapprocher de la barre des 600 kilomètres.

La commercialisation de la EQS est attendue pour l’année prochaine, ou 2022 au plus tard.

Crédit photo de la une : Mercedes-Benz