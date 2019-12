Selon la norme EPA, la Taycan Turbo ne dépasse pas les 320 kilomètres d'autonomie. On est loin des 450 kilomètres annoncés par Porsche.

L’Environmental Protection Agency s’est intéressée à l’autonomie de la Taycan Turbo et les résultats risquent d’en décevoir plus d’un. Ainsi, l’agence liée au gouvernement américain arrive à un peu plus de 320 kilomètres d’autonomie selon sa norme pessimiste, plus proche de la réalité. Selon le cycle européen WLTP, plus optimiste, la voiture 100 % électrique grimperait à 450 kilomètres. C’est bien évidemment le chiffre brandi par Porsche.

Habituellement, l’écart entre les deux normes n’est pas aussi élevé. Un porte-parole de Porsche a d’ailleurs confié dans les colonnes de The Verge qu’il ne s’attendait pas à ce que le résultat EPA soit aussi bas — « mais c’est comme ça ». Face à cette déception, le constructeur a commandé un autre test, indépendant. La Taycan Turbo a obtenu une autonomie de 440 kilomètres.

L’efficience de la Taycan remise en question ?

Face aux tests réalisés par l’EPA, la Model S Performance — sa plus proche rivale — grimpe à 560 kilomètres d’autonomie (610 en WLTP). Le différentiel est énorme quand on sait que les deux voitures reposent sur une batterie de capacité à peu près équivalente (100 kWh pour la Model S, 93,4 kWh pour la Taycan). Ce serait donc l’efficience qui ferait surtout défaut à la sportive allemande. Selon l’EPA, elle a besoin de 49 kWh pour couvrir une distance de 161 kilomètres, contre 32 kWh pour sa concurrente américaine.

Pire, la Taycan fait moins bien que des voitures disposant pourtant d’une batterie de moindre capacité, dans le sillage de l’Audi e-tron (328 kilomètres), de la Jaguar I-Pace (376 kilomètres) voire de la Model 3 la moins chère (397 kilomètres). Et les résultats risquent d’être encore moins bons pour la Taycan Turbo S, annoncée avec une autonomie de 412 kilomètres en cycle WLTP.

Le point sur les différentes autonomies :

Cycle EPA Cycle WLTP Porsche Taycan Turbo 320 km 450 km Porsche Taycan Turbo S NC 412 km Tesla Model S 560 km 610 km Audi e-Tron 328 km 417 km Jaguar I-Pace 376 km 470 km