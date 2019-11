Jaguar a pris la décision d'annuler la commercialisation de la très jolie Type-E électrique, annoncée en septembre 2017.

En septembre 2017, Jaguar faisait rêver les férus de voitures électriques avec une version 100 % électrique de sa Type-E, prouvant que le secteur n’avait pas besoin d’un design futuriste pour plaire. Quelques mois plus tard, face à l’engouement, le constructeur a officialisé sa commercialisation. Aujourd’hui, on apprend que cette Type-E Zero ne verra probablement pas le jour.

Dans un article publié le 26 novembre, Electrek indique avoir obtenu une lettre envoyée à celles et ceux qui ont exprimé un intérêt pour la Type-E Zero. Dans le message, un manager de Jaguar Land Rover Classic explique que le développement de la voiture est en pause. Et aucune formule ne sous-entend qu’il pourrait reprendre à court ou long terme. À l’heure actuelle, pour rouler en Jaguar électrique, il reste la très réussie I-Pace.

Tristesse : la Type-E électrique ne sortira probablement jamais

« Je vous contacte car vous étiez l’un des premiers à exprimer un intérêt pour la Jaguar Type-E Zero 100 % électrique. C’est avec regret que je vous informe que nous avons pris la difficile décision de mettre le développement du véhicule en pause pour le moment », peut-on lire. L’auteur ajoute : « Bien que nous sommes pressés à l’idée de proposer ce véhicule innovant et cette technologie à nos clients dans le futur, à l’heure actuelle, nous concentrons nos ressources sur la prochaine génération de produits et services inscrits dans notre gamme Classic. »

L’espoir de voir, un jour, cette Type-E 100 % électrique sur nos routes n’est pas totalement envolé. Mais cette possibilité paraît tout de même bien compromise, d’autant que la voiture a été officialisée il y a plus de deux ans. À l’époque, Jaguar promettait une autonomie de 270 kilomètres — un peu juste pour partir en week-end mais suffisante pour une petite balade à bord de l’une des voitures les plus belles du monde (c’est la réputation de la Type-E).