Yamaha a compris qu'il ne fallait pas se laisser distancer sur le marcher du deux-roues électrique : le fabricant va présenter 4 nouveaux concepts le 24 octobre prochain, dont deux scooters urbains au look... audacieux.

Yamaha a enfin décidé de plonger dans le marché du scooter électrique, qui commençait vraiment à prendre son essor sans lui. Le fabricant japonais va présenter, le 24 octobre prochain au Tokyo Motor Show, une nouvelle gamme de concepts de deux-roues 100 % électriques, a-t-il annoncé dans un communiqué du 10 octobre.

Deux nouveaux scooters électriques chez Yamaha

Parmi eux, ce sont les deux nouveaux scooters électriques qui se démarquent : le E01 et le E02. Ce qui saute aux yeux, c’est évidemment leur allure, typique des scooters thermiques Yamaha que l’on connaît, avec un « bec » très pointu en avant et un look sportif, et où le constructeur n’a pas lésiné sur les couleurs (et les audacieux dégradés).

Le E01 est un équivalent 125cc, deux places, qui affiche clairement son appartenance à la gamme T-MAX, très populaire du côté des scooters thermiques. Ses couleurs rappellent en revanche le BMW Evolution — les touches de vert, de-ci de-là — qu’il a visiblement pour ambition de concurrencer avec une vitesse élevée et le confort d’une assise plus large. Il n’est pas précisé si le deux-roues a une ou plusieurs batteries amovibles.

Le E02 est un équivalent 50cc, deux places également mais beaucoup plus fin : il emprunte également beaucoup aux gammes très sportives thermiques de Yamaha. Il a été créé pour « la mobilité urbaine » affirme l’entreprise, en étant à la fois compact et léger, avec une batterie amovible. Du côté du look, Yamaha s’est fait plaisir : rien que sur ce prototype, on compte 5 couleurs (du gris, du blanc, du bleu, du noir, du rouge). Ce qui ne plaira pas forcément à tous les publics.

Aucun prix n’a évidemment été annoncé pour l’instant, et la gamme présentée peut encore changer d’ici la première commercialisation. Le reste des nouveaux concepts de Yamaha inclut un VTT électrique tout aussi coloré qui sera aussi montré pour la première fois dans le monde.

Yamaha a mis du temps pour présenter des modèles électriques originaux : seul un projet commun avec Gogoro avait été présenté cet été, destiné à un public plus urbain avec un look moins sportif.

À lire aussi : Quel est le meilleur scooter électrique à acheter en 2019 ?