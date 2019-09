Le fabricant basé à Turin vient de dévoiler sa nouvelle moto électrique, la T-Cruise Urban, une sorte de Harley aux accents modernes, capable d'aller assez loin (dans sa version la plus chère).

Une moto électrique capable de rouler 220 kilomètres en une seule charge ? C’est ce que propose Tacita, le constructeur italien qui vient de montrer son nouveau deux-roues électrique, la T-Cruise Urban, sur son site officiel le 28 septembre 2019. Il a vocation à être commercialisé en Europe en 2020.

Jusqu’ici, Tacita était plus connu pour ses motos tout-terrain, notamment utilisées pour faire du moto-cross. En 2017, le constructeur avait dévoilé son premier prototype électrique T-Cruise afin de recueillir des premiers retours et le modifier en conséquence. À l’époque, la moto ressemblait beaucoup plus à une Harley-Davidson — qui se prépare aussi à lancer sa première moto 100 % électrique.

Entre 12 000 et 19 000 euros

À présent, la T-Cruise Urban a un look beaucoup plus néo-rétro : on garde l’assise basse et le guidon haut de ce type de véhicules, mais le corps de la moto a été épuré, ce qui lui donne un style moins thermique qu’à l’origine.

Du côté des performances, c’est surtout l’autonomie qui surprend : Tacita annonce un maximum de 220 kilomètres avec une seule charge, mais pour la version la plus onéreuse (une batterie 18kW), qui varie entre 16 000 et 19 000 euros en fonction de la puissance de moteur choisie : 11 kW , 27 kW, 34 kW ou 44 kW.

Puissance 11kW 27kW 34kW 44kW Batterie 9kWh 11 965 euros 11 965 euros 13 210 euros X Batterie 18kWh 16 229 euros 16 229 euros 17 474 euros 19 252 euros

La version avec moins d’autonomie (batterie 9kW) affiche une distance maximale de 112 km, ce qui est correct, mais relativement classique pour une moto à ce prix (entre 12 000 et 13 200 euros).

Si la T-Cruise Urban sera un équivalent 125 thermique, on ne connaît pas encore sa vitesse maximale officielle.

Autre différence de taille dans le monde des motos électriques : Tacita permettra d’acheter sa T-Cruise avec une boîte de vitesse manuelle, ce qui n’est vraiment pas courant, et devrait plaire aux puristes. Pour les amateurs et amatrices de conduite uniquement électrique, il y aura toutefois la possibilité de garder le fonctionnement « habituel » d’une moto électrique avec une seule vitesse.